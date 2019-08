Câmara do Turismo apresenta dados sobre setor e busca estratégias

Acre foi porta de entrada para mais de 31 mil turistas estrangeiros somente em 2018

Somente em 2017, de acordo com dados divulgados pelo assessor técnico da Fecomércio, Egídio Garó, entraram pelo Acre mais de 27 mil turistas estrangeiros e, em 2018, esse número sobe para mais de 31 mil. Essas e outras informações gerais sobre entrada de visitantes no estado foram apresentadas na última quarta-feira, 7 de agosto, durante a primeira reunião pós-desmembramento da Câmara de Economia Criativa, realizada na própria Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

“É preciso pensar em pesquisas. O que nós temos de turismo para oferecer? Precisamos aprofundar este assunto, é uma pauta importante para começar a trabalhar. A Prefeitura criou agora o Conselho Municipal de Turismo e temos que nos colocar à disposição”, orientou Jorge Tomás, coordenador do Fórum de Desenvolvimento.

Em setembro, a equipe técnica realizará uma oficina com propostas para buscar alternativas e montar um plano de ação, com objetivo de contribuir com o desenvolvimento do turismo na região. “É preciso pensar de maneira macro e arrumar a casa. Temos que explorar nossa cultura e atividades, além de criar algo atrativo. Estou iniciando um empreendimento cujo conceito é virar um ponto turístico. Foquei no turista. Acho que temos muita força aqui para juntar e definir pautas como a internacionalização do nosso aeroporto”, observou Lucas Profeta, representante da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre).