Ação de cidadania do TJ/AC une gerações em casamento coletivo no município de Xapuri

Os voluntários do Projeto Dia Feliz já iniciaram os preparativos para o 1º Bazar Solidário. Para promover o evento, que está marcado para o próximo dia 24 de agosto, o grupo está arrecadando doações de roupas, sapatos, calçados, bolsas, utensílios domésticos, bijuterias e outros produtos que estejam em bom estado de conservação.

O valor arrecadado no Bazar irá ajudar na realização do 14° Dia Feliz – Dia das Crianças do Caladinho. O Local será divulgado nas redes sociais do projeto.

“Todos os anos realizamos ações para o Dia das Crianças. Em 2018 fizemos a 13° Edição, levando as crianças para Shopping, em parceria com Cine Araújo, e eles puderam assistir, muitos pela primeira vez, um filme no cinema. Em seguida foram aproveitar a festa preparada para eles com muito amor feita pelos voluntários no PlanetPark, foi linda e muito gratificante”. Realizamos também o Volta às Aulas, entregando 60 pares de tênis novos, e 60 kit’s escolares completos para cada criança cadastrada no Projeto, disse Soyara de Oliveira, responsável pelo projeto.