Universidade do Reino Unido abre inscrições para bolsas de estudo destinada a atletas

A De Montfort University (DMU), do Reino Unido, abriu inscrições para as bolsas de estudo atléticas. Interessados devem se inscrever até o dia 8 de setembro, através do site da DMU. Viabilizada pela DMU Sport Scholarship, os selecionados podem receber até 6.000 libras – o equivalente a 27 mil reais.

Válidas para estudantes de cursos de graduação e pós-graduação em qualquer área, as bolsas oferecem aos estudantes a oportunidade de desenvolver tanto o desempenho acadêmico quanto o esportivo. Os bolsistas terão acesso a suporte e sessões individuais de condicionamento e fortalecimento e poderão participar de uma variedade de workshops e eventos sobre desempenho atlético.

Entre os pré-requisitos para se qualificar a bolsa se encontram: já ter sido admitido e estar matriculado em uma graduação ou pós-graduação da DMU para o ano letivo de 2019/20 e competir em um alto nível de representação e ser capaz de demonstrar sua paixão e comprometimento pelo seu esporte.

A DMU Sport Scholarships é válida por apenas um ano. O estudante precisará se reinscrever para continuar a receber assistência ao longo dos estudos. Quanto às atividades atléticas, a Universidade aceita inscrições de quem pratica qualquer esporte olímpico, paralímpico e demais que constarem na lista do BUCS e Commonwealth.

Outras oportunidades

Quem não atende às exigências da DMU pode se inscrever para as bolsas ofertadas pelo Educa Mais Brasil. O programa já beneficiou mais de 1 milhão de pessoas e está presente em todo o país. As bolsas ofertadas também são para todas as áreas e não têm exigências em relação à pratica esportiva. Acesse o site do programa e confira. É possível ingressar em uma graduação ou pós com até 70% de desconto.

Agência Educa Mais Brasil