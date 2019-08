Rio Acre registra a quarta menor cota neste período desde 2005

Desde o início do período de estiagem – fenômeno climático causado pela falta de chuva numa determinada região, o Rio Acre vem baixando o nível das águas na capital acreana. Os meses agosto, setembro e outubro são apontados como os mais preocupantes. Nesta terça-feira, 6, o manancial atingiu a marca de 1,89m, a quarta menor cota do rio neste período do ano desde 2005.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há previsão para chuvas nos próximos dias, por isso, o rio pode baixar ainda mais e chegar a 1,50m. A incidência da estiagem faz com que o rio fique ainda mais seco. Até o momento, a baixa no nível do rio não tem influenciado no abastecimento de água da cidade.

A cota de 1,89 registrada hoje é uma das menores já medidas em quase 20 anos neste mesmo período do ano. Em setembro de 2016, o Rio acre marcou 1,30m. Em 2017, chegou a 1,73 e no mesmo período no ano de 2018, registrou 1,94. Equipes da Defesa Civil seguem em alerta desde o dia 20 de junho deste ano.