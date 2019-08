Resgate Musical em plena Revolução Acreana!

Seis bandas de peso se apresentam no festival de música que resgata a tradição de grandes shows e festivais na capital acreana. O evento ocorrerá amanhã ,dia 6 de agosto, feriado da Revolução Acreana, com as bandas Los Porongas, Os Descordantes, Filomedusa, Trilobitas, além da participação do cantor e compositor cearense Daniel Groove, nova revelação da música brasileira e que foi um dos destaques no festival Lollapalooza de 2017. A banda Zoohumanos, escolhida através de votação na Internet integrará o line-up do evento. O festival também contará com a presença da cantora Izza Beatriz, revelação da nova cena musical paulistana.

A realização do Festival Samaúma é um resgate à tradição local de festivais. “Rio Branco já foi palco de grandes festivais com intensa movimentação de um público sempre conectado com a arte e a cultura produzidas por aqui, diz o músico George Naylor. “O festival nasceu do espírito coletivo de um grupo entusiasta da cena musical autoral acreana, que criou o grupo Raízes Produções com essa finalidade”, afirma.

Com base nisso, a iniciativa da realização do evento busca regatar essa tradição reunindo artistas conhecidos no mesmo palco e jovens músicos da cena local. O festival também faz uma homenagem e uma reverência à maior árvore da floresta amazônica – a Samaúma -, que segundo estudos realiza “conexões” com a floresta através de suas raízes. “A concepção do nome do festival – Samaúma – tem uma conexão espiritual e energética com os povos amazônicos e a sua importância para a floresta, para a natureza. É também o encontro de bandas que significam muito para a cena musical do Estado”, explica o músico João Vasconcelos.

Haverá a apresentação de bandas conhecidas do grande público, como Los Porongas e Os Descordantes; o retorno da excelente banda Filomedusa; e a presença de uma banda nova de muita qualidade chamada Trilobitas. O convidado especial da noite é o músico Daniel Groove, uma das revelações da cena musical brasileira, que compartilhará o palco com a paulistana Izza Beatriz.

Foi aberto ainda um espaço para a apresentação de uma nova banda, através de um concurso realizado na Internet, a Zoohumanos. “Tivemos uma grande mobilização nas redes sociais, com mais de 3.000 visitas na página do festival no Instagram somente nessa semana. Isso demonstra uma força de vontade desses jovens músicos de se tornarem mais conhecidas do público local ao se lançarem no festival”, acredita a produtora cultural Rayssa Alves, membro da comissão organizadora.

O evento ocorrerá nas instalações do Santinni Food Park, e contará também com a participação dos DJs Cau Batholo e Denis Diosanto, além de infraestrutura adequada, segurança, banheiros, praça de alimentação do local e muita música autoral de qualidade. “O mais importante foi mostrarmos que é possível fazermos um festival independente sem nenhum apoio governamental. Com isso mostramos que é possível realizar qualquer iniciativa independente ligada à arte e cultura”, declarou o empresário Paulo Vítor Belmont, que integra o coletivo.

Serviço:

Festival Samaúma – música que conecta!

Data:06/08/2019, a partir de 17h

Local:Santinni Food Park – Alameda Hungria, 200 (atrás da Uninorte)

Line-up:Los Porongas, Os Descordantes, Filomedusa, Daniel Groove, Trilobitas e Zoohumanos + DJs Cau Bartholo e Diosanto.

Ingressos:40,00 (Inteira) / 20,00 (Meia)

Pontos de venda: Casa Belmina (Via Verde Shopping) e Bar Stand By (Galeria Galvez – ao lado do TAO Sushi Bar)