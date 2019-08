Prefeitura de Rodrigues Alves segue com pavimentação de ruas

A desembargadora Denise Castelo Bonfim tomou posse na Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre (TRE-AC), na noite desta segunda-feira, 5. Ela irá comandar as Eleições Municipais de 2020 e assume a vaga para o biênio 2019-2022, antes presidida pela desembargadora Regina Célia Ferrari Lonquini.

Na cerimônia de posse, o vice-presidente do Tribunal, desembargador Élcio Sabo Mendes fez um discurso em que relembrou a trajetória de luta de Denise Bonfim, uma magistrada “com uma história de vida belíssima e uma pessoa à frente do seu tempo”. Ele fez também uma menção especial aos doze anos em que ela atuou como juíza criminal.

O governador Gladson Cameli participou da cerimônia de posse de Bonfim. “Eu sempre tive comigo um apreço todo especial pela Justiça Eleitoral, principalmente pelos desafios que ela enfrenta para levar aos eleitores o direito ao voto. E assumir o Tribunal é, sem dúvidas, uma grande missão”, afirmou Cameli, numa deferência especial à nova desembargadora-presidente.