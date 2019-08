Parceira da Expoacre, Acisa diz que empresário volta a recuperar confiança na economia do Acre

Membros da diretoria executiva da Associação Comercial – Acisa, realizaram, no último sábado (3), uma visita institucional a maior feira agropecuária do Acre, a Expoacre 2019. Na ocasião, pelo menos dez estandes de empresários de diversos segmentos receberam a comitiva associativista.

De acordo com o presidente da Acisa, Celestino Oliveira, o clima da feira, este ano, apresentou características bastante favoráveis.

“Sentimos uma atmosfera muito boa ao conversar com os empresários, pois eles estão otimistas, acreditando no salto que a economia pode dar, tanto no estado quanto no país. Com base na confiança, que vem retornando, consequentemente os investimentos começarão a surgir a partir deste ano ainda, mas com forte crescimento em 2020”, explica.

A secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, falou da importância da parceria com a Acisa.

“Foi fundamental a parceria da Acisa na Expoacre 2019. Primeiramente pela expertise nessa relação existente entre expositores como os MEI, micro, médio e grandes expositores. A entidade, além do suporte com toda equipe e estrutura física nos ajudou muito para que pudéssemos ter agilidade na elaboração dos contratos e no fechamento dos estandes para a realização da feira”, afirma.

O evento é a maior vitrine expositora do estado, e quem se faz presente acaba prospectando negócios e projetando a empresa para negócios a curto e longo prazo.

A Acisa é parceira da Expoacre desde 1944, desta forma, a diretoria parabeniza o governador Gladson Cameli através da secretária de Turismo e sua equipe, por assumir o compromisso de preservar a tradição, contribuindo de forma significativa com o desenvolvimento da economia do estado.