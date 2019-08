Mulheres que falam e agem pelo bem comum 

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTA) ganhou uma aliada importante e de prestígio no Juruá para ajudar na formulação de projetos que possam beneficiar a população daquela região: a viúva do ex-governador Orleir Cameli, Bety Cameli. Durante a visita que fez recentemente aos municípios do Vale do Juruá, Mailza teve a companhia de Bety Cameli, com uma participação ativa nas agendas marcadas. É um fato inédito, porque dona Bety nunca tinha se envolvido diretamente na política. Com um grupo de mulheres tem realizado ações sociais importantes, mas sem muito alarde em Cruzeiro do Sul. A senadora Mailza Gomes, embora de primeiro mandato, tem agido como uma veterana. Podia se limitar a ficar no gabinete em Brasília liberando emendas parlamentares e a cumprir o seu mandato passivamente, mas fez como opção levar esse mandato também aos grotões do Estado. Acaba de visitar todos os municípios acreanos. Não basta ter mais mulheres na política, é preciso ter mulheres que se elejam e mostrem que são tão capazes como os homens nos parlamentos. A Mailza tem sido um bom exemplo para o eleitorado feminino acreano.

UMA BASE DESAFINADA

A base do governo na ALEAC se afinou nas votações, mas no tocante à defesa do governo ante aos ataques da oposição é uma Tuba desafinada, só ronca fora do compasso. Não se vê no parlamento uma ação unitária desses parlamentares na defesa do governo Gladson. O que se vê são defesas esporádicas. Ou se afinam na defesa ou a oposição continuará protagonista.

CONTRAPONTOS FORA DO DEBATE

E existem contrapontos que poderiam ser feitos aos ataques dos deputados de oposição. O governo atual, por exemplo, em sete meses recuperou a AC-40, pagou quase 200 milhões de reais de dívidas deixadas pelo governo passado, está inaugurando o novo Pronto Socorro, uma obra abandonada pelos governos petistas, pontos que poderiam ser levados a debate na ALEAC. Mas ficam sem serem explorados politicamente pelos parlamentares governistas.

NÃO É A IMPRENSA

Quem tem de fazer a defesa do governo Gladson Cameli não é a imprensa não oficial, esta, apenas registra fatos, mas os deputados da sua base, todos com cargos na administração.

UM GRUPISMO QUE PREJUDICA

Um fato que se tem se notado nestes sete meses do atual governo é do apadrinhamento político entre o secretariado. Tem secretário que só move uma palha se ouvir quem o indicou ao cargo. Isso cria na equipe uma casta, e o governador acaba ficando no segundo plano.

OUTRO ERRO GRITANTE

Outro erro gritante no governo é o secretário apresentar uma obra realizada por sua secretaria e passar para a opinião pública que é o dono da bola. O dono da bola, pelo que sei, num governo é sempre o governador. Fica secretário querendo ser mais real que o rei. Ora, pois!

OBRA A SER COMEMORADA

A entrega hoje do novo Pronto Socorro de Rio Branco é uma obra sim a ser comemorado pelo atual governo, afinal, concluíram a nova unidade de saúde em sete meses, quando os governos anteriores não concluíram em 10 anos. O desafio agora é colocar para funcionar bem.

DEMITE PRIMEIRO E FALA DEPOIS

É isso o que o governador Gladson Cameli tem de fazer quando se trata do seu secretariado. Não está contente com alguns, que os demita ao invés de ficar alardeando que vai demitir. Este tipo de atitude cria uma espécie de pânico na equipe, sempre esperando a corda da forca.

ESTÁ FALTANDO BRIO

Mais emblemático desta situação é o caso do secretário de Infraestrutura, Thiago Caetano, sempre citado como estando com a cabeça à prêmio. E na declaração mais recente do governador de que terá nova chance. É uma situação que tira o estímulo de qualquer um.

NÃO DÁ PARA ENTENDER

O que não dá para entender é que o Thiago Caetano é sim um dos melhores secretários deste governo. Pegou a SEINFRA do zero, montou uma equipe para fazer projetos, recuperou a AC-40, concluiu a obra do novo Pronto Socorro, parada há 10 anos, isso em apenas sete meses. Ou seja: é um cumpridor de tarefas do governo.

ÚNICO ENTENDIMENTO

O único entendimento que se pode ter deste episódio é que tem grupo político de olho no comando da SEINFRA, já que o Thiago Caetano é apenas um técnico e sem padrinho político.

LAMBANÇA NA FUNDHACRE

Cirurgias que estavam marcadas para ontem na FUNDHACRE foram canceladas, depois da lambança da secretária de Saúde, Mônica Feres, de tirar os anestesistas e ortopedistas daquela unidade de saúde. Conversei com amigos médicos e todos atordoados com a surreal medida.

CARRO NA FRENTE DOS BOIS

Poderia ter tirado os médicos anestesistas e ortopedistas da FUNDHACRE por serem do quadro da SESACRE, mas antes a secretária Mônica teria que esperar que fossem substituídos. Sacou abruptamente estes profissionais e a Fundação Hospitalar virou um elefante branco.

SENTAR E AJUSTAR

O governador Gladson Cameli faz um esforço danado para entregar a obra do novo Pronto Socorro hoje e aparece uma medida destemperada como essa da secretária de Saúde, e acaba é um remando para frente e outro remando para trás. Ou ajusta a equipe ou o boi não dança.

A MOEDA TEM DOIS LADOS

Por exemplo, não é verdade que o atual dirigente da FUNDHACRE, Lúcio Brasil, fez nestes sete meses uma dívida de seis milhões de reais, como propalou um diretor da Saúde. A SESACRE é que tem deixado de fazer repasses, acumulando uma dívida de mais de 2 milhões de reais com uma Clínica de Rins, que presta serviço à FUNDHACRE. A moeda tem dois lados.

QUEM MANDA SOU EU

Está passando da hora do governador Gladson reunir o seu secretariado, dar um murro na mesa e dizer que este deve explicação a ele e à população, e não ao político que os indicou. E que cessem imediatamente a briga de egos.

VIRA CASA DE NOCA

Ou age assim ou o governo vai virar uma Casa de Noca, onde todos gritam e ninguém obedece.

JANAÍNA NO PROGRESSISTA

A vereadora Janaína Furtado (REDE) disse ontem ao BLOG DO CRICA de que deverá disputar a prefeitura de Tarauacá pelo PROGRESSISTA. O convite partiu da presidente do partido, senadora Mailza Gomes e foi referendado pelo governador Gladson Cameli. Está tudo certo.

SAÍDA SEM TRAUMAS

Sobre a sua saída da REDE, Janaína disse que, todos os seus passos políticos são comunicados ao partido, cuja direção lhe prometeu dar uma Carta de Liberação, para que ela possa se filiar ao PROGRESSISTA sem nenhum problema que implique na perda de seu mandato.

CARTA PERDIDA

O deputado Jenilson Lopes (PCdoB) vinha sonhando com a montagem de uma chapa, com um candidato do seu partido a prefeito e Janaína Furtado de vice. A carta do sonho foi perdida.

MANDATO DEMOCRÁTICO

O deputado federal Alan Rick (DEM) não vê partido quando libera as suas emendas parlamentares. Destinou R$ 271.500 mil para a compra de ônibus escolares para a zona rural de Plácido de Castro, governada pelo PSDB. Assim também tem agido com os demais municípios.

SEPARA BEM

O deputado federal Alan Rick (DEM) tem separado bem o que é campanha política do exercício do mandato. Já tinha feito um excelente primeiro mandato e repete a dose agora no segundo.

NADA A COMEMORAR

Rio Branco não tem nada a comemorar, aparece entre as vinte cidades mais violentas do país, no recente mapa da violência no Brasil. A cidade continua perigosa e a sua população acuada. Por mais que tenha uma força policial atuante, o medo continua estampado nos moradores.

FESTA NA 6 DE AGOSTO

Mais um quadra de esporte resultante de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão (PSD) será inaugurada hoje, desta feita no bairro do seu coração, o 6 de Agosto. A obra foi executada pela prefeitura de Rio Branco. Uma parceria com a prefeita Socorro pela cidade.

PARABÉNS, ELIANE!

Parabéns à secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, pela bela organização da EXPOACRE. A respeito, uma frase do presidente da FIEAC, José Adriano: “..a Expoacre foi importante para trazer autoestima, tanto para os empresários, como para a sociedade acreana”.

NEM COMO COMPARAR

De fato, não há nem como comparar com o fracasso da Expoacre do governo passado.