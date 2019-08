Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 32 milhões nesta terça-feira

A Câmara de Vereadores de Xapuri analisa hoje, 5, no retorno do recesso parlamentar, mensagem do Poder Executivo Municipal que solicita a aprovação do Projeto de Lei nº 124, de 30 de julho de 2019, que denomina como Calixto Alves de Oliveira o mais novo espaço de esporte e lazer da cidade, construído em uma das regiões mais carentes do município, o bairro Laranjal.

Como servidor municipal, Calixto Alves foi um dos maiores incentivadores das categorias de base do futebol xapuriense, sendo durante décadas como uma espécie de guardião do estádio municipal Álvaro Felício Abraão. Na sua atividade foi responsável por formar vários atletas que se destacaram no futebol acreano, se tornando uma das referências mais simbólicas do esporte na cidade.

Idoso e doente, Calixto foi barbaramente assassinado, enquanto dormia, por um usuário de drogas a quem havia dado de comer horas antes, no ano de 2017. No julgamento do acusado pelo crime, o promotor de justiça Antônio Alceste comoveu a plateia ficando todo o tempo de sua acusação descalço, como andava Calixto. Ele não usava calçados.

Na mensagem encaminhada à Câmara, o prefeito Ubiracy Vasconcelos diz se tratar de “uma homenagem justa, uma demonstração de respeito e extremo apreço ao homenageado por tudo o que representou na história do esporte xapuriense, onde continua bastante vivo na memória e no coração das pessoas com quem conviveu”.