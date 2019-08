Lene participa do desfile pelos 115 anos do Bairro 06 de Agosto

A Vereadora Lene Petecão-Vice- presidente da câmara municipal de Rio Branco prestigiou na manhã desta terça ferira, 06, a solenidade e desfile cívico que marca os 115 anos de seu bairro de coração 06 de Agosto. Lene, em seu discurso, falou da felicidade que sente do seu bairro e parabenizou a prefeita Socorro Neri, o Senador Sérgio Petecão, autor da emenda parlamentar da quadra de grama sintética Jorge Luiz de Souza (Dodinha).

A tradicional solenidade foi encerrada com o desfile cívico que foi aberto pela Banda de Música da Polícia Militar, composta de jovens carentes da cidade e contou ainda com a presença dos Desbravadores, escoteiros, alunos da escola Roberto Sanches Mubárac, localizada no bairro, a Banda de Música e militares de combate do 4º BIS do Exército Brasileiro, Policiais e Bombeiros Militares, estudantes do Colégio Militar e integrantes do projeto Bombeiro Mirim.