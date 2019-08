Governo Gladson Cameli coloca o ‘coração’ da saúde no Acre para funcionar

Demorou, mas agora é oficial. O pronto-socorro de Rio Branco acaba de ser inaugurado, pouco mais de 10 anos depois de ter a obra iniciada, em meados de 2008. No final da tarde desta terça-feira, 6, o governador Gladson Cameli (PP) entregou as obras de verticalização do hospital, com 119 leitos, apostando num novo e melhor momento para a saúde pública do estado.

Não há como negar a extrema importância da unidade de saúde para o Acre. Cameli sente orgulho de ter conseguido finalizar e entregar o hospital em pouco tempo de gestão. “Passaram-se praticamente 10 anos para que essa obra fosse concluída e nós, com muito sacrifício e mesmo com todas as dificuldades em que recebemos o estado (financeiramente), complicações da obra, prestação de contas, mas com injeção de recursos, conseguimos concluí-la em oito meses”, disse o governador.

Segundo o chefe do Executivo, o difícil não é iniciar uma obra como essa, o complicado mesmo é concluir em tempo hábil e entregar funcionando. “E é isso que estamos fazendo e vamos manter. Daremos também ordem da segunda etapa da obra. O pronto-socorro é o coração da saúde do Acre, todos passam por esse local e cabe a mim, como governador, colocar todas as obras para funcionar”, argumentou Gladson.

Além da finalização da construção física, o atual governo decidiu trocar a gestão do hospital e da saúde, como um todo. “Queremos colocar uma boa gestão dentro dos hospitais para que melhore a vida da população”. Mas Cameli também destaca: “não depende só do governo, precisa haver uma parceria de todos os colaboradores, desde a área da limpeza até o secretário, um envolvimento entre todos os funcionários e corpo técnico para que a saúde realmente melhore”.

Um dos pontos altos registrados antes da solenidade foi a exposição de dez bolos produzidos pelo Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Acre (Sindpan/AC). De acordo com interlocutores, os bolos simbolizam cada ano de atraso da obra que iniciou no governo de Binho Marques em 2010, perdurou por todos os dois mandatos de Sebastião Viana e só foi finalizada agora, em 2019. Uma mesa foi montada para que os “bolos do atraso” ficassem expostos para que todos pudessem ver e também apreciar logo mais. O Sindicato é um dos que compõe a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC). Nos bastidores, interlocutores afirmam o ato tem o objetivo de alfinetar as gestões do Partido dos Trabalhadores que comandaram o Estado nos últimos 20 anos.

Números

Da parte do governo, tudo indica que o básico e necessário vem sendo feito. A finalização da unidade de saúde custou em sua totalidade aos cofres públicos o valor de R$ R$ 3.936.847,81.

Ambientes/instalações

A obra contempla uma área útil total de 7.217,69m², sendo distribuídas em cinco andares, além da cobertura. Só de enfermarias, a unidade tem 119 leitos.

No térreo, funcionam: Departamento de Material de Limpeza (DML); S. Limpeza; Hall do Necrotério; Necrotério; Sala de monitoramento; CPD; Telefonia/sonorização; Vestiário Feminino; Vestiário Masculino; Fisioterapia; Consultório; Sala de Estar; Recepção pessoal; Foyer Auditório; Banheiros masculino e feminino; Área de apoio; Auditório multiuso; Saguão; PNE – portador de necessidades especiais; Guarda volume e Antecâmara.

No 1º andar, estão: salas de Espera da Diretoria; Reuniões; Conselho Gestor; Planejamento Compras E CPL; Arquivos Same; Administração Arquivos; Diretoria Administrativa; Assessoria Jurídica, Financeira E Contábil e Direção Geral.

No 2º, 3º e 4º andar, ficam cada um com: Ante câmera, Sala de equipamentos; 08 banheiros e 01 PNE – Portador de necessidades especiais; Estar/hall; 13 enfermarias; Sala de equipamentos; Rouparia; Curativos; DML e Posto/Prescrição/Serviços.

Já no 5º andar, estão: Ante Câmera; Sala de equipamentos; 05 Banheiros; PNE – Portador de necessidades Especiais; Estar / Hall; Secretaria; Sala de espera; Posto; Preparo de medicamentos; Enfermarias; Vestiário Masculino e Feminino; Dormitório Masculino e Feminino; DML; Copa e Estar.

Na cobertura, fica o heliponto, que foi utilizado para realizar o primeiro resgate antes mesmo de o pronto-socorro ser inaugurado, na noite de segunda-feira, 5, onde um paciente idoso do município de Sena Madureira foi trazido para a capital via helicóptero.