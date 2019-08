Feriado começa com celebração de aniversário do bairro 06 de Agosto, na Capital

O feriado de 6 de agosto marca, além da celebração da Revolução Acreana, o aniversário dos mais tradicional e antigo bairro de Rio Branco.

Já são 114 anos do bairro 06 de Agosto, no segundo distrito da capital acreana. A história do bairro se confunde com a história de Rio Branco e seus moradores se orgulham do pioneirismo do bairro, que cresceu em torno das margens do Rio Acre.

Na manhã de hoje, como sempre, o Bairro 06 de Agosto amanheceu em festa para comemorar mais um aniversário.

Quem esteve logo nas primeiras horas para prestigiar a festa foi o Senador Sérgio Petecão (PSD) que nasceu e morou durante muitos anos no bairro. Petecão publicou em uma rede social logo pela manhã sua visita à 06 de Agosto, acompanhado da irmã e vereadora, Lene Petecão, e do Governador Gladson Cameli que também prestigia o tradicional aniversário, que já faz parte do calendário de eventos do feriado da Revolução Acreana.