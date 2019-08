Familiares de pacientes cercam secretária de saúde antes de inauguração do Pronto Socorro

Poucas horas antes da inauguração da ala vertical do Pronto Socorro de Rio Branco, o ac24horas conversou com o novo diretor da unidade, que deve ser nomeado já a partir desta quarta-feira, 07, que vai substituir o atual diretor, Welber de Lima, que não vai permanecer à frente da gestão.

O comando a partir de agora vai para as mãos do enfermeiro Areski Peniche, presidente do Conselho de Enfermagem do Acre (Coren).

O fato curioso é que Areski não vai está presente na inauguração do hospital que vai gerenciar, já que se encontra em agenda fora do estado pelo Coren e só retorna ao Acre na próxima sexta-feira, dia 9.

Em bate-papo com o ac24horas, Areski fala das expectativas para gerir a mais complexa e a que proporciona mais dor de cabeça ao governo na área de saúde. “As expectativas são enormes. Principalmente no que se refere a melhorar o atendimento aos pacientes que estão sendo atendidos no Pronto Socorro”, afirma.

Areski afirma que uma das estratégias para o sucesso à frente do PS é aproximar a direção dos servidores. “Entendo que quando a gestão se aproxima dos trabalhadores, as coisas tendem a melhorar. Quando ouvimos e buscamos atender, na medida do possível, as demandas, os trabalhadores se sentem contemplados e incluídos”, explicou.

O grande desafio é agilizar os atendimentos e diminuir o tempo de espera para cirurgias, principalmente ortopédicas. “O governador tem buscado este diálogo e demonstrado interesse em remover os entraves para a garantia de uma assistência à saúde de melhor qualidade. Iremos fortalecer as equipes profissionais para que possamos realizar mais cirurgias e sem demora. Vamos garantir os insumos necessários para o bom atendimento. Já iniciamos diálogo com outros pontos de atenção onde possamos encaminhar os pacientes que têm condições de transferência. Isto, com certeza, vai melhorar o atendimento no Pronto Socorro”, afirma o futuro diretor.

Uma outra mudança confirmada por Areski é a saída da atual gerente de assistência da unidade, Fabíola de Souza. Em seu lugar assume a médica Geórgia Micheletti