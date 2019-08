Denise Bonfim é empossada na presidência do TRE/AC

O governador Gladson Cameli demonstrou certa contrariedade com ação civil pública do Ministério Público do Acre que pede na justiça a suspensão da inauguração do novo Pronto Socorro de Rio Branco marcada para o dia 6 de agosto. Na manhã deste sábado, 3, o chefe do executivo afirmou ao ac24horas que estará esperando oficialmente que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) seja notificada da situação.

“Eu estou aguardando oficialmente que a PGE seja notificada. Infelizmente essa é de se estranhar pois estamos com uma obra que estava parada há 10 anos, reiniciamos ela com todas as dificuldades. A nossa saúde apresenta muitas dificuldades que precisam ser resolvidas e poxa, com tudo isso no lugar de estarem ajudando vão querer complicar? Vão querer complicar uma situação e eu não vou querer ir para o embate com o Ministério Público, mas nós não estamos com o privilégio de está suspendendo inauguração por qualquer tipo de falha. Agora o que for apontado e que tiver de fazer, nós vamos fazer. Agora que eu espero a complacência de que não venham com essa de querer proibir a inauguração, paciência, né?”, explicou.

URGENTE! Promotor vai a justiça para impedir Gladson de inaugurar novo Pronto Socorro

O ac24horas apurou que o ato ministerial é ligado a um inquérito civil que corre na justiça desde abril de 2011 para apurar existência de irregularidades na construção do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco – HUERB, a maior unidade hospital do Estado. A obra iniciou no governo de Binho Marques, em 2010, e perdurou por todo o governo de Sebastião Viana, e chegando as mãos da atual gestão sem conclusão.