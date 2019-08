Botos são mortos a facadas no município de Tarauacá; denuncia radialista em rede social

Os ataques aos motoristas de aplicativo não cessam em Rio Branco, e o medo já tomou conta de toda categoria que está deixando de fazer corridas em vários bairros considerados de risco. A vítima da vez foi o trabalhador José Augusto Rocha de Souza, que estava desaparecido e foi encontrado na noite desta segunda-feira (5) no km 7 do Ramal Riozinho do Rola, na região da Estrada Transacreana, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, José foi vítima de um assalto na noite de domingo (4) quando saiu pra trabalhar num carro Siena de cor vermelho, e na noite desta segunda-feira, foi encontrado amarrado dentro do bagageiro do próprio veículo com vida.

Augusto é o segundo motorista de aplicativo que estava desaparecido na cidade, em menos de uma semana.

O primeiro foi o motorista Uber Alberto Silva, que foi encontrado morto na manhã de sábado (3) com as mãos amarradas e sem vestimentas com um tiro na cabeça, no quilômetro 12 da Estrada do Mutum. O seu veículo foi encontrado no mesmo dia abandonado no bairro Jorge Lavocat na parte alta de Rio Branco.

Ainda na noite de sábado, um outro motorista Uber que não foi identificado sofreu também um assalto, mas reagiu tomando a arma do criminoso, e o matou com três tiros, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

A Polícia segue com as investigações e até o momento nenhum dos criminosos foram presos.