Veja o que abre e fecha hoje e amanhã, feriado que marca a Revolução Acreana

Os bancos e comércios funcionam normalmente nesta segunda-feira, dia 5 e amanhã, dia 6. O decreto de ponto facultativo estabelecido pelo governo do Acre para hoje, 5, tendo em vista o início da Revolução Acreana celebrado nesta terça, fez com que alguns órgãos alterassem o atendimento. Já outros estabelecimentos continuam com funcionamento normal.

Órgãos públicos do Estado, como a OCA, aderiram ao ponto facultativo nesta segunda-feira e também amanhã (6). Nesse caso, os serviços voltam ao normal na próxima quarta-feira (7). Nas agências bancárias, o expediente segue normal, tanto hoje como terça (6), atendendo das 8h às 13h.

No Poder Judiciário do Estado do Acre vai haver mudança no atendimento apenas neste dia 6. Lá, os serviços vão seguir plantão nas instâncias de 1º e 2º grau, para medidas urgentes como apreciação de habeas corpus, mandados de segurança e comunicação de prisões em flagrante.

No entanto, unidades de saúde como o Pronto Socorro e a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), e órgãos de segurança pública funcionam normalmente.