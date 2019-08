Temperatura segue amena com dia ensolarado e noite fria no Acre, aponta Sipam

O peão de Rio Branco Alex Souza Aguiar venceu afinal do Rodeio 2019, ocorrida na noite desse domingo, 4, no Parque de Exposições Wildy Viana, durante a Feira Agropecuária, na última noite da ExpoAcre.

Ele competiu com Luan Carlos Araújo, Daniel Alves, Osman de Oliveira e Antônio Ivo da Silva. Após vencer a final, Alexr se consagrou tricampeão do Rodeio no Acre, com vitórias nos anos de 2017, 2018 e 2019. Agora, ele irá competir em Barretos (SP).

Alex Aguiar, em primeiro lugar no Rodeio, ganhou uma motocicleta 0km. O segundo colocado, Luan Lucas, recebeu o prêmio de R$ 4 mil. O terceiro colocado, Antônio Ivo, ganhou R$ 3 mil, o quarto lugar Daniel Alves, ficou com R$ 2 mil e o quinto colocado, Osman, recebeu R$ 1 mil de premiação.