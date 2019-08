PSDB quer chapa Minoru-Marfisa Petecão!

Os tucanos não apenas sonham, mas trabalham intensamente a construção de uma chapa para disputar a prefeitura no ano que vem composta pelo ex-reitor Minoru Kinpara e Marfisa Petecão, esposa do senador Sérgio Petecão. Ela obteve 17 mil votos na capital na eleição de deputado federal e, Petecão, mais de 100 mil.

A direção do PSDB ficou otimista com as declarações de Petecão afirmando que, “com todo esse apoio popular que tivemos o PSD tem que participar da chapa majoritária”. Com isso, Marfisa passou a ser a cereja do bolo das eleições de 2020, quando estará em jogo a cadeira da prefeita Socorro Neri, do PSB.

Segundo uma fonte da coluna, o vice-governador major Rocha, tucano do bico duro, vem mantendo conversações com o senador Petecão que se mantém aberto a todas as possibilidades desde que sejam boas para o partido. Rocha também dialoga com outros dirigentes de siglas [ que compõem o governo como os Democratas, PRB e PDT para articular apoio ao futuro candidato tucano. Ele pretendia que Minoru fosse o candidato do governador Gladson Cameli, mas o deputado José Bestene defende que o Progressista lance também seu candidato, que tem o comando do governo na mão.

Paralelo a discussão sobre a chapa majoritária, tanto Rocha quando Petecão trabalham as chapas de vereadores preocupados em ampliar seus espaços na Câmara Municipal. Sabem, também, da importância de um bom número de candidatos apoiando a chapa principal.

. A coluna anterior veio com alguns erros.

. É que faltou água e sabão para lavar bem o texto, o tempo também foi exíguo, melhor dizendo, precário.

. Acontece!

. Perdão, Cascão!

. O que seria a vida sem um pouco de humor…não é verdade e sem erros, já pensou tudo muito certinho? Seria um tédio!

. A equipe de governo avaliou como muito positiva a realização da Expoacre 2019; a Silvânia Pinheiro, secretária de Comunicação, estava simplesmente eufórica.

. O governador Gladson Cameli, durante a Expoacre, distribuiu selfie, beijos e abraços para todos os lados.

. Uma alegria só!

. Segundo ele, o agronegócio no Acre agora deslancha, desprega!

. Sem olhar no retrovisor como ele mesmo falou, o governador Gladson deveria articular a recuperação da Peixes da Amazônia, reforçar o apoio a Acre Aves e a dom Porquito.

. Não falo de colocar dinheiro do Estado nas empresas!

. Mas articular apoio, o Paulo Wadt é muito bom nessa esfera!

. Só teve uma coisa ruim na Expoacre: falou mais dinheiro para torrar na festa; a boa, é que muita gente que precisava ganhou dinheiro.

. Do empresário ao empregado!

. “Ou o governo acaba com a violência ou a violência acaba com o governo”, frase do Inácio taxista.

. Serve para reflexão!

. Segundo ele, nem de dia atende corridas para alguns bairros da cidade cada vez mais próximos do Centro.

. O 2º Distrito, região da Vila Acre, está perigoso!

. A Cidade do Povo deu uma melhorada!

. Final do Calafate, nem pensar depois das 20 horas!

. O Taquari é um paraíso em relação a outros locais da cidade, quem diria!

. Seis de Agosto, independência da Bolívia; início da Revolução Acreana…tudo é história.

. A história é a memória no presente, nada mais que isso!

. Luziel para prefeito!

. Bom dia, bom feriado!