ProUni: período de inscrições para bolsas remanescentes começa nesta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou nesta segunda-feira, 5, o calendário de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os saques de R$ 500 começam no dia 13 de setembro para quem tiver conta poupança na Caixa e no dia 18 de outubro para quem não for correntista.

A data do saque depende da data de aniversário do trabalhador e segue até o dia 31 de março de 2020. Os trabalhadores poderão sacar de todas as contas de FGTS que possuírem, sejam ativas ou inativas (do emprego atual ou dos anteriores). Não há limite do número de contas para os saques. Por exemplo, se o trabalhador tiver seis contas entre ativas e inativas ele pode sacar até R$ 3 mil – R$ 500,00 de cada conta.

Por exemplo, se o trabalhador tiver duas contas, uma com saldo de R$ 1.000,00 e outra com R$ 2.000,00 ele poderá sacar R$ 500 de cada uma delas. Se tiver R$ 70 na conta, poderá retirar o valor total.

Para quem tiver conta poupança na Caixa, o depósito será feito automaticamente. Os correntistas que não desejarem sacar os valores deverão informar ao banco – eles terão até 30 de abril de 2020 para solicitar o desfazimento do crédito ou a transferência do valor para outra instituição financeira. Segundo a Caixa, 33 milhões de trabalhadores devem receber o crédito automático.

Quem possui Cartão Cidadão pode fazer o saque nos caixas eletrônicos. Os saques de menos de R$ 100 poderão ser feitos em casas lotéricas, com apresentação de carteira de identidade e número do CPF. Quem retirar o dinheiro continuará a ter direito à retirada integral do valor do FGTS em caso de demissão sem justa causa, além da multa de 40% sobre o valor total.

Saque-aniversário

O trabalhador poderá ainda fazer saques anuais do FGTS, chamado de saque-aniversário, porque será de acordo com o aniversário do beneficiário. Nesse caso, os saques serão a partir de abril de 2020.

Calendário para quem tem conta poupança na Caixa:

Aniversário em janeiro, fevereiro, março e abril: 13 de setembro de 2019

Aniversário em maio, junho, julho e agosto: 27 de setembro de 2019

Aniversário em setembro, outubro, novembro e dezembro: 9 de outubro de 2019

Calendário para quem não tem conta poupança na Caixa:

Aniversário em janeiro: 18 de outubro de 2019

Aniversário em fevereiro: 25 de outubro de 2019

Aniversário em março: 8 de novembro de 2019

Aniversário em abril: 22 de novembro de 2019

Aniversário em maio: 6 de dezembro de 2019

Aniversário em junho: 18 de dezembro de 2019

Aniversário em julho: 10 de janeiro de 2020

Aniversário em agosto: 17 de janeiro de 2020

Aniversário em setembro: 24 de janeiro de 2020

Aniversário em outubro: 7 de fevereiro de 2020

Aniversário em novembro: 14 de fevereiro de 2020

Aniversário em dezembro: 6 de março de 2020

Com informações do G1