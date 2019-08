Polícia boliviana localiza e entrega aos proprietários veículos roubados em Rio Branco

Duas caminhonetes e duas motocicletas que haviam sido roubadas no Acre e levadas para o país vizinho, foram localizadas pela Polícia Nacional da Bolívia e entregues aos proprietários acreanos. No quartel do comando geral da Polícia Nacional Bolívia, na cidade de Cobija (capital do estado de Pando), as autoridades policiais entregaram os veículos após terem sido alvo de criminosos.

O Coronel Peres L., juntamente ao representante da Polícia Militar do Acre, coronel Souza Filho, e o comandante do 10º Batalhão do Alto Acre, Capitão Edmilson Ferreira, receberam os veículos das autoridades bolivianas.

Uma das caminhonetes modelo Mitsubishi/L200, placas NAF 6201, havia sido roubada no Bairro Vila Acre há cerca de oito dias. Dois bandidos armados surpreenderam os moradores e anunciaram o assalto. A outra, uma Toyota/Hilux, foi encontrada abandonada no interior do estado boliviano, com duas placas, sendo uma do veículo (NAD 0330) e a outra, de um carro Fiat/Uno (MZV 2925). Também foram recuperadas duas motocicletas modelos Honda/Biz, placas QLW 7790 e NXT 7213. Todos os veículos são da Capital do Acre, Rio Branco.

O comandante da Polícia Nacional Boliviana, coronel Peres L, entregou as chaves da Mitsubishi/L200 nas mãos da proprietária que veio da capital para buscar seu veículo. Segundo os coronéis, esse trabalho já seria resultado da parceria entre as instituições do Acre e de Pando.

“Esse é um trabalho alinhado do governador Gladson Cameli e seu vice, Major Rocha, que tem encampado uma Forca Tarefa e empenho muito grande, para combater coibir esse tipo de crime fronteiriço. Uma dessas políticas, é a parceria com a polícia boliviana e peruana, através da união da Polícia Militar e Civil, para poder recuperar esses veículos e essa já seria uma resposta entre as forças aqui na fronteira”, destacou o coronel Souza filho.

Segundo o coronel, o Estado do Acre estará investindo no combate aos crimes fronteiriços e contará com apoio de um helicóptero, juntamente com o Gefron que está sendo criado, além de outro centro de inteligência que ajudará na recuperação de bens roubados, impedindo que essas ações venham acontecer.

As informações são do O Alto Acre