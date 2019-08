Petecão garante recursos para kits de casas de farinha e roçadeiras para Cruzeiro do Sul

A comunidade Evangélica de Xapuri promete realizar, a partir deste domingo, 4, um dos maiores eventos do ano na cidade. A 13ª Semana Evangélica e a 2ª Feira Gospel foram abertas ainda na parte da manhã com a realização de uma prova de ciclismo profissional em parceria com a Federação Acreana de Ciclismo. No período da tarde será realizada a Marcha Profética, com início previsto para às 16 horas. À noite, ocorre o Grande Culto de Abertura, na Praça de Eventos da cidade. Os organizadores esperam a presença de caravanas de vários municípios do Acre.

A 13ª Semana Evangélica e a 2ª Expogospel são realizadas pela AMEX – Associação dos Ministérios Evangélicos de Xapuri – e contam com o apoio da prefeitura local e do Sebrae. O pastor Fábio de Brito, da Igreja do Evangelho Quadrangular, explica que o evento tem por objetivo de fortalecer a união das igrejas evangélicas e propagar o evangelho por meio de uma mensagem destinada a toda a sociedade e não apenas para os evangélicos.

“Nós queremos transmitir uma mensagem para toda a sociedade de que a igreja existe para servir a todos, não apenas espiritualmente, mas demonstrando que também temos um importante papel social”.

O evento se desenvolverá durante toda a semana com cultos, eventos esportivos e culturais, além de outras atividades. O encerramento será no próximo sábado, dia10, também na Praça de Eventos, com a apresentação do Ministério de Louvor Sarando a Terra Ferida, de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, uma das referências atuais da música gospel nacional.