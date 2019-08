FMT desenvolve projeto-piloto de combate a malária em Mâncio Lima

Toda a estrutura de tendas está montada e algumas ruas do Centro de Cruzeiro do Sul já estão fechadas para o início do Novenário de Nossa Senhora da Glória, a maior festa religiosa do Acre.

A abertura será as 19:30 horas desta segunda-feira, 5, na Catedral Nossa da Glória com uma missa celebrada por Dom Flávio, o novo Bispo da Diocese. Em seguida, com a participação da banda de música do 61º BIS, haverá o hasteamento das bandeiras do Acre, Cruzeiro do Sul e da Diocese, além de queima de fogos.

As novenas começam na terça, 6, e serão diárias, bem como as missas. Do dia 06 até o dia 14 as novenas começam as 18h30. A Feira do Novenário deste ano conta com 70 empreendimentos, incluindo a praça de alimentação. Todas as noites haverá leilão de itens que vão desde móveis a eletroeletrônicos.

Em 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Glória, a missa terá início às 17 horas e em seguida, haverá a procissão, com percurso de cerca de dois quilômetros, queima de fogos e show com a cantora Eliana Ribeiro.

Uma das organizadoras do Novenário, Lizane Negreiros, acredita que este ano, mais de 40 mil pessoas devem participar da Procissão, o ponto alto do novenário que este ano completa 101 de realização.