Expoacre 2019 encerra com o lançamento do plano de agronegócio na Arena de Rodeio

O governador Gladson Cameli almoçou galinha caipira na Casa do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) no setor agroflorestal no último dia da Expoacre 2019. Ao lado do diretor presidente da Emater, Tião Bocalom, o secretário de meio ambiente Israel Milane e a secretária de empreendedorismo e turismo, Eliane Sinhasique, o chefe do Palácio Rio Branco acertou os últimos detalhes para o lançamento do Plano de Agronegócio 2019-2023.

O Plano foi lançado à noite, antes das provas finais de Rodeio, prevê entre outras metas o fomento para o produtor com doação de calcário e sementes. Para os produtores de soja, quem tem até mil hectares de terras vai ter frete subsidiado. Está prevista a produção de milho em larga escala. O governo voltou atrás e não vai mais terceirizar a gestão dos Silos Graneleiros, essa estrutura de armazenamento de grãos ficará com a Emater.

No mesmo instante em que o Plano de Agronegócio era lançado, no galpão do Sebrae acontecia o desfile Artesanato Fashion Show, uma mostra da diversidade cultural e natural do Acre. Flora, fauna, religiosidade, folclore e outras marcas culturais selecionadas para a apresentação.

O último compromisso de Cameli no maior evento agropecuário foi na assinatura do termo de cooperação técnica entre o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) para a realização de cursos nas modalidades de educação profissional e tecnológica. O convênio entre os dois órgãos tem duração de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Para os organizadores a Expoacre é um divisor de águas, além da vitrine dos negócios, a Expoacre marca um novo tempo na gestão atual. “Interagimos mais e nos tornamos mais unidos. A Expoacre marca um novo momento de governo” disse Eliane Sinhasique.

Cameli disse que esse novo momento representa maiores investimentos para geração de emprego e renda com o anúncio de novas licitações e obras orçadas em meio bilhão de reais para o segundo semestre e o próximo ano.

“Ainda no setor agrícola temos garantidos R$ 94 milhões para recuperação de ramais. Em média até o final do ano, vamos licitar R$ 40 milhões por mês. Temos ainda, a licitação do Anel Viário de Brasileia e os recursos garantidos para grandes obras como a Orla do bairro 15, pontes do Sibéria e do Segundo Distrito de Sena Madureira” resumiu o governador.

Agenda na saúde – Depois de assinar convênio na área de formação profissional, o governador ainda foi ver o andamento dos preparativos para inauguração do novo Pronto Socorro de Rio Branco. Foi a segunda visita feita somente no domingo na verticalização do Hospital que tem data de