Deracre volta atrás e faz obra sem fechar a Estrada AC-405

A farinha, o açaí, o feijão e o peixe serão produtos de destaque na Expojuruá, que será realizada de 29 de agosto a 1° de setembro na Avenida Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul. A afirmação é do diretor técnico do Sebrae, Lauro Fontes.

Na primeira reunião entre governo do Estado e Sebrae, para tratar da Feira em Cruzeiro do Sul, realizada na tarde deste domingo no Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco, também foi definido que as experiências de sucesso em Rio Branco, serão replicadas em Cruzeiro.

No encontro estavam a Secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, o diretor técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos, o secretário de Estado da Casa Civil, Ribamar Trindade e o gerente da Unidade Regional do Sebrae no Juruá, Jairo Negreiros.

A Expojuruá vai contar com cerca de 200 expositores e de acordo com o gerente do Sebrae de Cruzeiro do Sul, Jairo Negreiros, a estimativa inicial é de que R$ 5 milhões devem ser movimentados durante o evento.