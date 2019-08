Câmara de Xapuri aprecia projeto de lei que homenageia figura histórica do esporte

Com a consolidação do chamado verão amazônico, ao qual os mandatários acreanos também costumam se referir como o “engenheiro verão”, o prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos (PT), arregaçou as mangas para aproveitar o período de estiagem promovendo melhorias nas vias urbanas e na malha viária rural do município.

Na cidade, as principais obras já iniciadas são a recuperação da rua Floriano Peixoto, no trecho entre as ruas 24 de janeiro e Major Salinas, e toda a extensão da rua Rodovaldo Nogueira, também conhecida como “Rua do Ibama”, duas vias importantes para o trânsito da cidade que se encontram bastante deterioradas. Essas ruas serão asfaltadas em breve, segundo a prefeitura, com recursos oriundos de convênios federais.

Na zona rural, a prefeitura iniciou os trabalhos ainda no mês de abril com o uso de três patrulhas mecanizadas compostas cada uma por uma caçamba, uma pá mecânica e uma patrol (motoniveladora). Os equipamentos estão distribuídos em três regiões estratégicas do município: região da Sibéria, faixa de terra entre o Rio Acre e a BR-317, no sentido Epitaciolândia, e na região do Seringal Cachoeira.

O prefeito informou que depois de reuniões de trabalho com as comunidades rurais, associações e cooperativas, ficaram definidos alguns critérios para a realização dos serviços. Segundo ele, em razão da impossibilidade de o município recuperar toda a malha de ramais, que possui mais de 1.200 quilômetros, foi necessário ser feito um plano de priorização daqueles que seriam atendidos primeiro.

“Em consenso com as comunidades ficou definido que os ramais com prioridade serão inicialmente os que são o caminho das escolas. Onde tem transporte escolar nós estamos recuperando primeiro e, em seguida, os ramais principais, de onde derivam os demais; em terceiro lugar o critério é a produção existente nesses ramais e, por fim, aqueles que possuírem o maior número de famílias”, explicou.

Para as obras de recuperação de ramais a prefeitura está recebendo ajuda do governo do Estado no valor de R$ 310 mil para a aquisição de combustível, peças para o maquinário e serviços de drenagem. Uma outra possibilidade de parceria entre a prefeitura de Xapuri e o governo é relacionada à recuperação da Estrada da Variante, que a exemplo da Estrada da Borracha também liga a cidade à BR-317. Para essa obra a prefeitura conta com recursos da ordem de R$ 1 milhão, proveniente de convênio federal, mas esses recursos são destinados apenas para os serviços de terraplanagem e piçarramento, não contemplando as pontes e os bueiros, demanda para as quais o prefeito Bira Vasconcelos pretende buscar parceria com o governo Gladson Cameli.