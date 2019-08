Biblioteca Pública de Rio Branco será reinaugurada em setembro

O Acre é um estado pequeno, mas de história notória. Nesta terça-feira, (06), lembramos o início da Revolução Acreana, quando o Coronel Plácido de Castro ocupou a intendência Boliviana de Xapuri. Deste dia guardamos a célebre frase de Plácido aos bolivianos que lhe receberam dizendo que era muito cedo para festa (do aniversário da Bolívia): “Não é festa, é Revolução!

De lá para cá vivemos muitas revoluções a algumas ocupações. Nada que a brava gente acreana não soubesse lidar. Forjados nos ideais revolucionários de Plácido e alimentados pelo sonho da República de Galvez, somos livres (e enjoados) por natureza.

No passado a arma dos revolucionários era a espingarda, a garrucha. Modernos que somos, temos uma arma mais potente para colocar mata adentro (ou fora) os ocupantes das terras acreanas: o voto.

Há quem ainda tenha esperanças de que o acreano se arrependerá dos votos dados. Não me parece tangível. O povo segue o curso do rio, seja no friozinho desta segunda, (05), ou sob o nosso sol que brilha soberano todos os dias. As escolhas são feitas. As mudanças ocorrem e a vida continua. Novos tempos, novos heróis, a mesma história. Sem arrependimentos. Mas valendo sempre a máxima do nosso hino:

“Mas de audaz estrangeiro algum dia, nossos brios de novo ofender, lutaremos com a mesma energia, sem recuar, sem cair, sem temer. E ergueremos então dessas zonas, um tal canto vibrante e viril. Que será como a voz do Amazonas ecoando por todo o Brasil”.

Viva a Revolução!

Um look é um look, né mores? E se tem uma pessoa que conheço e que manda super bem nos looks, essa pessoa é Francesca Abugoche, acreana que há anos se tornou cidadã do mundo (hoje se divide entre a Noruega e o Brasil) e sabe como poucos usar a arte do bem vestir em seu favor, deixando-a ainda mais bela, como nesse registro de sua viagem recente a Israel

De papel

Fiquei sabendo recentemente que Jaqueson Queiroga faz parte do clube dos loucos por papelaria e, por isso mesmo, está investindo na área com uma bela loja, a Exclusivitè Papelaria, que chega cheia de charme e bons produtos. Vale a pena conferir.

Será?

Não foram poucos os que reclamaram do atendimento nas áreas vips de camarotes e pista vip nos shows da Expoacre 2019. Isso sem contar preços, mas as empresas dizem estarem se ajustando para a nova realidade do acreano. Espera-se que os erros não se repitam.

Raviera

Já quem esteve no camarote da Raviera, empresa que no Acre tem a concessão das montadoras Toyota, Jeep e Hyundai, criado especialmente para os clientes das concessionárias, saiu de lá com mil elogios.

Sofisticação

Os clientes da empresa contaram não só com visão privilegiada do palco, mas também Buffet de alta qualidade, banheiros privativos (um luxo em um espaço onde banheiros sempre são longes e ruins), além de acessibilidade para cadeirantes.

Van

Outro serviço que a turma que curte show no Acre precisa usar com mais frequência é o aluguel de Van para o ir e vir. Um grupo de amigas contratou os serviços e não se arrependeu: espaço para 18 pessoas, TV a bordo e preocupação zero com estacionamento e congestionamento. Tem coisa melhor??

Colunistas Márcia Abreu e Roberta Lima, na foto com o casal Sandreia e João no camarote da Raviera Jeep Rio Branco, um dos melhores da Expoacre 2019

Coffee House

Esses dias comentei aqui sobre as novas cafeterias de Rio Branco. No final de semana fui conhecer a Coffee House, na nova Galeria Getúlio, e não me decepcionei. Bom atendimento, café de alta qualidade e um pão de queijo com jambu e geleia de pimenta de comer rezando.

Livro

A blogueira e influencer Juh Vellegas está com um novo projeto na praça e deve lançar em breve um livro para suas seguidoras. Sucesso garantido.

Festança

A Igreja Batista do Bosque realiza no próximo dia dez no pátio da Catedral Batista do Bosque, a festança da família IBB que terá almoço com feijoada ao preço único de R$ 20 e à noite muitas tendas de comidas típicas. Todos os recursos da festa serão usados para a construção da sede da Igreja em Beira, em Moçambique – África.

Gigi Hanan ama viajar e sabe aproveitar um bom roteiro. Este ano optou pela Sardenha (Itália e Grécia com os amigos, onde brinda a vida e curte as praias mais badaladas do verão europeu