Após ExpoAcre, Gladson agradece parceiros por sucesso da feira

O governador Gladson Cameli divulgou na tarde desta segunda-feira, 5, um comunicado agradecendo todos os parceiros que contribuíram com edição 2019 da ExpoAcre.

“Consciente do compromisso do Governo do Estado do Acre em promover o desenvolvimento social e econômico da nossa região através de ações que fomentem a geração de emprego e renda, transmito meu sincero reconhecimento a todos os envolvidos na realização da Feira Agropecuária. Parabéns a toda equipe do Governo do Estado do Acre: secretários, diretores, chefes de departamento, aos servidores que desempenham da maior a menor função. Somos todos iguais, uma equipe que trabalha em favor de dias melhores para o Acre”, destacou Cameli.

Gladson agradeceu também aos parceiros Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Prefeitura Municipal de Rio Branco, Associação Comercial (Acisa), a Federação das Indústrias (Fieac), Federação da Agricultura do Estado do Acre (Faeac), Associação Comercial do Acre (Acisa), Caixa Econômica Federal e demais instituições estaduais e federais que estiveram presentes, empresários do setor agrícola, comercial e industrial, entre outros.

“Por fim, e igualmente notável, registro total reconhecimento aos servidores públicos que trabalharam diuturnamente durante a EXPOACRE 2019. Reitero o espírito de parceria e acreditamos que esta empreitada irá gerar excelentes resultados sociais e econômicos para todos que contribuem para o progresso do Estado do Acre”, enfatizou o governador.