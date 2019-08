A caveira de burro foi desenterrada 

Enfim, uma luz no fim do túnel da atual gestão estadual! A entrega amanhã do novo Pronto Socorro de Rio Branco, cuja obra foi abandonada por uma década de governos do PT – começou na gestão do Binho Marques e atravessou os dois governos do Tião Viana – é sem dúvida, a primeira grande guinada positiva do governo Gladson Cameli, até aqui envolto em algumas bravatas. Vai entregar à população em sete meses um complexo completo de atendimento na área da emergência médica. A entrega da obra tem aspectos a serem ressaltados: a ineficiência dos antecessores, que abandonaram a unidade de saúde aos escombros, numa clara incompetência de gestão. E o fato de que a unidade será inaugurada funcionando em toda a sua plenitude, fugindo ao péssimo costume de se inaugurar obras não concluídas, como nos últimos vinte anos. Com isso, o Gladson estilhaça a bandeira da última campanha petista de que, com ele no governo, seria um desastre pela falta de sua experiência na administração pública. E ainda que a sua vitória significaria a entrada do Acre numa era do atraso. A nave petista, que saiu da última eleição avariada pela derrota fragorosa nas urnas, recebe com o novo PS funcionando, um torpedo fatal que a levará de vez ao fundo. Caiu por terra o brado que o Estado só poderia ser gerido com sucesso por alguém do PT. A caveira de burro do novo Pronto Socorro da capital foi desenterrada. É um fato para ser comemorado. Não haverá desculpa ao gestor do novo PS, para o atendimento não melhorar.

ASSIM É O BOM JORNALISMO

O BLOG DO CRICA não vai formar nunca na legião de áulicos bajuladores do governador Gladson Cameli, mas não terá nenhum problema de reconhecer os seus acertos, como no caso da inauguração do novo Pronto Socorro de Rio Branco. Porque assim é o bom jornalismo.

PALANQUE OPOSTO

O que tem motivado o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, a olhar para a disputa da reeleição, não é só o fato de ter melhorado a sua gestão, mas também as afirmações do governador de que não estará no palanque do ex-prefeito Vagner Sales, mas no seu palanque.

FUGINDO DO APOIO

Os candidatos a prefeito de Tarauacá no próximo ano estão fugindo do apoio da prefeita Marilete Vitorino como o Diabo foge da cruz. É que, com que ela no palanque perde voto.

CONVITE FEITO

A vereadora Janaína Furtado (REDE) só não se filiará ao PROGRESSISTA se não quiser. A coluna tem informação de que a sua entrada teria tapete na entrada. Janaína é uma vereadora de destaque, mas tem de escolher uma sigla que lhe dê estrutura para a campanha à prefeitura.

CANDIDATO PREFERIDO

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, tem dito que um candidato que gostaria de enfrentar na eleição do próximo ano na disputa da prefeitura é o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTA). Seria a melhor resposta que poderia dar ao belicoso grupo do parlamentar.

PESA SOBREMANEIRA

O fato de na eleição do próximo ano para a prefeitura, o seu principal adversário na disputa, o grupo do ex-prefeito Vagner Sales, não ser apoiado pelo governador, será bandeira na campanha do prefeito Ilderlei Cordeiro, que vai vender o peixe dele ser o candidato do Cameli.

PAPEL IMPORTANTE

Fora o ex-prefeito James Gomes, que terá papel importante na eleição para a prefeitura de Senador Guiomard em 2020, o senador Sérgio Petecão (PSD), que foi extremamente bem votado naquele município, também será um dos protagonistas. O seu apoio será decisivo.

EMPREITADA DIFÍCIL

O grupo da deputada federal Vanda Denir (SD) não aposte muito numa chapa a ser formada pelo ex-prefeito Luizinho Hassem de candidato a prefeito pelo SD, tendo como vice o radialista Chiquinho Chaves (PSD). Chaves só aceitará a aliança, em situação inversa: com ele na cabeça.

SUMIU DO MAPA

Quem sumiu do mapa político foi o ex-presidente da Assembléia Legislativa, ex-deputado Ney Amorim, que mergulhou após a saída do governo. Não deve ser candidato a prefeito de Rio Branco, mas o seu grupo, forte na capital, por certo será procurado para formar uma aliança.

MILAGRE SE FAZ EM CASA

O Coronel Ulisses Araújo, um dos principais conselheiros do secretário de Segurança, Coronel Paulo César, foi mostrado dando um curso na Argentina de como proteger a fronteira contra o narcotráfico. Santo bom faz milagre em casa e não na casa alheia. Ou não, Coronel?

SEM A MÃO AMIGA

O PT tem quatro vereadores na capital. É improvável que repita a formação após a eleição do próximo ano. Primeiro que a sua chapa não será tão atrativa como quando estava no poder, e segundo que, seus candidato não terão mais na campanha a mão amiga do poder no ombro.

PERDE UM QUADRO DE VOTOS

O vereador Jackson Ramos (PT) não se mostra disposto a tentar a reeleição no próximo ano. Jackson, por ter redutos eleitorais fiéis, será sem dúvida sério desfalque na chapa petista.

DEVERIA SER PRIORIDADE

Após avanços no combate ao crime organizado a solução desta execução do motorista do aplicativo UBER, uma barbárie, deveria ser prioridade para a polícia solucionar. Buscar aumentar a renda no UBER passou a ser uma opção de alto risco, devido os assaltos.

CONDIÇÃO PRINCIPAL

Os chamados partidos nanicos vão impor uma condição para a formação de suas chapas para a Câmara Municipal de Rio Branco: não aceitar ninguém com mandato. Isso é motivado também pelo fato de que no próximo ano não terão a mamata das chamadas coligações proporcionais.

DEVE TER COMPOSTO

Ao que indica, o deputado Calegário (PV) deve ter entrado na base do governo na ALEAC. Pelo menos, dá indícios: deu um forte freio nas críticas que vinha fazendo na tribuna ao Gladson.

FALTA MARCAR A DATA

Entre o PSDB e o professor Minoru Kinpara está tudo acertado para a sua filiação. Falta só marcar a data. O que o PSDB vai buscar daqui para frente é um nome para ser o vice de Kinpara na disputa da prefeitura de Rio Branco. Está de olho numa coligação com o PSD.

FORA DE COGITAÇÃO

O que se tem ouvido das principais lideranças do PROGRESSISTA é não haver hipótese para o partido não ter candidatura própria à prefeitura da capital. Argumentam que o governador tem que ter um candidato com chance de ganhar a PMRB e lhe dar respaldo em 2022.

ESQUEÇA O CURTO PRAZO

O ex-prefeito Tião Bocalom esqueça o sonho de ver resolvido a situação do deputado federal Manuel Marcos (PRB), num curto espaço de tempo. Contra a cassação do parlamentar ainda existem infindáveis recursos em instâncias superiores. Assim é a justiça brasileira.

FRASE DO DIA

“Uma gafe é apenas a verdade dita na hora errada”. Mel Brooks, cineasta americano.