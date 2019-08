PT e PCdoB serão mero puxadinho do PSB

A dupla PT-PCdoB formou uma simbiose que foi protagonista em todos os fatos políticos, acontecidos nos últimos 20 anos, no Acre. Mandaram e desmandaram. Quem se atrevesse a lhes enfrentar sofria uma campanha de destruição de suas reputações. Poucos tiveram coragem de lhes peitar, tal era a truculência com os adversários. Montaram uma aliança chamada de FPA, na base do é dando que se recebe, transformando uma ruma de partidos nanicos em meros puxadinhos, sem nenhuma voz nas decisões de governo. Mas a política é uma roda a girar, constantemente. Veio a última eleição e liquidou com o reinado de petistas e comunistas. Perderam o governo. O PT ainda viu as suas maiores lideranças serem destroçadas nas urnas. Em 2020, vão deixar de ser a mansão política para ser o puxadinho. No maior colégio eleitoral, a capital, o PCdoB não tem um candidato com densidade eleitoral para disputar à PMRB. No PT, o ex-senador Jorge Viana está focado numa articulação para a volta ao Senado. Outro nome que poderia disputar a PMRB, Raimundo Angelim, foi demolido na sua imagem, durante a campanha, pelos próprios companheiros (?) e não foi reeleito deputado federal. Não pensa em ser candidato a prefeito. Vai restar aos ex-poderosos PT e PCdoB exercer um papel que, nunca esteve nos seus roteiros: ser puxadinho de um decadente PSB, que só tem de relevante a prefeita Socorro Neri. Essa história de que, eles esperam a prefeita decidir se disputará ou não a reeleição é conversa para boi dormir. Terão que se contentar mesmo em apoiar a Socorro Neri (foto), agora como puxadinho político. E, por sorte, apoiarão alguém do bem, legalista. “A política é dinâmica,” já dizia em idos tempos, o filósofo de Plácido de Castro, Luiz Pereira de Lima.

BEM MAIS SIMPLES

Ao MPE cabe o papel de fiscal da lei. Se, exerceu ou não a prerrogativa, nos últimos 20 anos do PT, é outra discussão. Mas foi atípica, imprudente, descolada da coerência, a atitude do Promotor Alekine Lopes de tentar barrar a inauguração do novo PS. Se existe algo a ser corrigido, que faça um TAC com o Governo. Não haveria nenhum prejuízo à legalidade.

PRECIA MELHORAR

Até mesmo porque, a grande beneficiada com a entrega do novo PS é a população. E num momento que o sistema de saúde continua decadente, com um atendimento a desejar, onde faltam leitos, médicos e enfermeiros. É uma obra que esteve abandonada há décadas.

UM PROTESTO JUSTO

Quando os empresários acreanos – não me interessa, se estavam ao lado do governo passado – protestam pela falta de licitação e com o benefício à empresa Murano, que leva tudo pelo sistema de carona em licitações de outros Estados, é uma grita justa. O recurso vai para fora.

ERA MARCA DO PT

Por 20 anos o PT adotou o discurso de que nós somos do “bem” e quem não é do nosso lado é do “mal”, num dualismo idiota. Não aceitava crítica. Alguns que hoje estão no poder andam enveredando pelo mesmo caminho. Tem que se copiar o que presta e não o que não presta.

NÃO PRECISA DE BAJULADORES

Um governo, seja qual for, não precisa de bajuladores, mas de quem aponte quando erra.

AGORA SERÃO VIDRAÇAS

Os sindicalistas foram os maiores críticos dos secretários estaduais de Saúde. Eram baladeiras. Com a posse do presidente do COREN, o enfermeiro Areski Periche, no comando do Pronto Socorro, veio a grande oportunidade de provarem que, são bons na teoria e na prática.

QUE NÃO VENHA O CORPORTIVISMO

E que não venha o corporativismo, porque a cobrança para a solução dos problemas de atendimento no Pronto Socorro de Rio Branco, que permanece deficiente, continuará.

PODE ATÉ DANÇAR FUNK

O governador Gladson Cameli, por mim, pode até dançar samba, funk, o que bem entender, com o robô da EXPOACRE, desde que cumpra as promessas de campanha de termos uma Segurança e uma Saúde eficientes e o homem do campo tenha os seus ramais recuperados.

DECISÃO ESPERADA

Somente os suplentes da deputada Juliana Rodrigues (PRB), derrotados pelas urnas e com o gosto do poder ainda na boca, imaginavam que a justiça eleitoral iria afastá-la do mandato de modo ilegal, para lhes beneficiar. Vai ficar até exercer o direito do último recurso, assim é a lei.

BRINCALHÃO

O vereador Rodrigo Forneck (PT), não é só um bom vereador, mas também é um humorista. Diz que o presidente Bolsonaro, que está solto, é uma vergonha internacional, mas nada diz do seu presidente querido, o Lula, que está preso com duas condenações judiciais. Brincalhão!

CARTA BRANCA

A executiva do MDB deu carta branca ao deputado Roberto Duarte (MDB) para fazer do governador Gladon Cameli o seu saco de pancadas. E com o aval do presidente e deputado federal Flaviano Melo (MDB). Com a costa larga, a pancadaria vai continuar na ALEAC.

GELÉIA DE VÁRIOS SABORES

As secretárias Eliane Sinhasique (Turismo) e Maria Alice (Planejamento) ficam em situações constrangedoras com o fato do seu partido, o MDB, ser oposição na Aleac e ao mesmo tempo desfrutar de cargos importantes no governo. O MDB sempre foi uma geléia de vários sabores.

NÃO DEIXA DE SER CÔMICO

O cômico de toda esta história é quando o MDB diz que, ambas não representam o partido, mesmo sendo membros da executiva do Glorioso. A Eliane foi até candidata à PMRB.

PONTO A FAVOR DO DUARTE

Mas um ponto que pesa a favor do deputado Roberto Duarte (MDB) é que tem moral para criticar e cobrar do governador compromissos de campanha, por ele não ter um cargo no governo. Poderia ter feito como outros que indicaram do papagaio ao periquito para CECS.

NÃO QUER DIZER NADA

O fato do PROGRESISTA, fechar o pacote de adesões com seis prefeitos não significa dizer que, com mudança para a sigla do governo é garantia de reeleição. Se não chegarem na eleição do próximo ano bem avaliados, ao eleitor não vai interessar em que partidos estão abrigados.

FICA DESCONCERTANTE

Fica desconcertante para deputado que estava abrigado no último governo, notadamente, no segundo mandato, atacar o novo governo na ALEAC, embora este já apresente uma série de trapalhadas iniciais. Pelo fato de terem servido um governo rejeitado na urna, pesa contra.

PACTO PELA MELHORIA

Espera-se que o anunciado “Pacto pela Saúde” pelo governador Gladson Cameli com o SINTESAC, não seja um pacto de cooptação para calar os sindicalistas. E mesmo porque, não houve melhoria em relação ao governo passado no tocante o atendimento. E todos sabem!

OUTRA HISTÓRIA

Se a Saúde estadual vai sair da UTI com a entrega do novo Ponto Socorro de Rio Branco é outra história e que ainda precisa ser contada. Refiro-me aos sete meses desta administração.

PONTO A SER RESSALTADO

Um ponto positivo a ser ressaltado por este BLOG, que cobra quando necessário, para as autoridades da área de Segurança, é a grande apreensão de drogas, de armas, prisões de bandidos, registradas nos últimos dias. Só não pode é maneirar as ações com o sucesso.

DESVENDAR RÁPIDO

Vejo críticas aos motoristas de UBER quando se recusam a aceitar corridas para bairros perigosos, principalmente, na parte noturna. Estão cobertos de razão de recusar. A morte brutal de um motorista do aplicativo é uma prova. Espera-se a prisão urgente dos bandidos.

DESNECESSÁRIO, MAS NÃO ILEGAL

A insistência do vereador Emerson Jarude (sem partido) em levar para o TJ um recurso para anular a licitação do jatinho para o governador Gladson Cameli chamar de meu, é perda de tempo. O Registro de Preço não tem ilegalidade jurídica, mas apenas é desnecessário num contexto de dificuldades financeiras do Estado. Jarude vai ter o pedido recusado de novo.

QUANDO VÃO TOMAR VERGONHA?

Quando vão tomar vergonha na cara e arrumar a rua principal do Jardim Tropical?

FRASE DO DIA

“Você pode colocar asas em um porco, mas não pode fazer dele uma águia”. Bill Clinton, ex-presidente dos EUA.