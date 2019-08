Artigo de Archibaldo – Gladson Cameli com a cabeça nas nuvens

Vem da capital do Amazonas a empresa que fornecerá o avião a jato a bordo do qual o governador Gladson Cameli (Progressistas) passará, em breve, a cruzar os ares em céu de brigadeiro. Mais uma prova categórica de que nosso governante não tem os pés no chão e está sempre com a cabeça nas nuvens.

Se cá no andar de baixo se amontoam os que contam os centavos para poder se espremer nos transportes coletivos, lá de cima Gladson terá ainda menos noção da realidade daqueles que vai escorchar ainda mais com novas despesas decorrentes dos seus muitos caprichos.

A decisão de despender mais de R$ 5 milhões ao ano com o aluguel de um jato seria, por si só – e por motivos óbvios –, mais um achincalhe contra a situação de penúria de um estado em que mais de 80 mil famílias sobrevivem da famigerada Bolsa Família. Há outros detalhes que agravam tal descompostura.

O tema é intrincado em suas nuances e cheio de coincidências – ou obviedades, se preferir o leitor mais arguto.

Começarei pelas inclinações pessoais daquele que figurou, em 2016, na lista dos parlamentares como o quinto mais perdulário entre seus pares. Foram três idas à Genebra, capital da suíça, quatro a Nova York (EUA), duas a Paris, na França, além de uma passagem pelo Japão, Vietnã e República Tcheca, entre outras.

No total, foram 19 viagens para o exterior, cuja despesa para o contribuinte foi de quase meio milhão de reais. Em 2018, Cameli figurou em quinto lugar no ranking dos mais perdulários no Senado em um levantamento do site Metrópoles sobre gastos com passagens aéreas e divulgação de atividades parlamentares. Torrou, na época, mais de R$ 1,25 milhão.

A Manaus Aerotáxi Ltda., que vai abocanhar mais de 5,2 milhões de reais ao ano para transportar o governador acreano, concidentemente é uma das beneficiárias de governos amazonenses. Ao longo dos últimos anos, os mandatários do Executivo do Amazonas que irrigaram os cofres da empresa aérea também inundaram as contas bancárias da família Cameli. Em alguns casos, com contratações sem licitação e eivadas de suspeitas de superfaturamento.

Entre novembro de 2017 e março de 2018, as construtoras Etam, Amazônidas e Colorado, geridas por Eládio Cameli, pai de Gladson, faturaram mais de R$ 58 milhões na gestão de Amazonino Mendes. A Amazonas Aerotáxi embolsou, no mesmo período, R$ 5,8 milhões.

Alçado ao comando daquele Estado, Eduardo Braga foi agraciado pela Etam com um mimo de 9 milhões de dólares. Ganhou de presente um avião a jato do amigo tão generoso Eládio Cameli. A denúncia foi feita pelo jornalista Ronaldo Tiradentes. E o caso foi parar no STF.

Quando Gladson cortou 22% do ICMS do querosene de aviação para beneficiar as grandes empresas aéreas que atuam no Acre, ante a contrapartida de que elas passariam a disponibilizar voos diurnos para os acreanos, pensou-se que o governador estaria, legitimamente, viabilizando um modo de agilizar sua agenda oficial em outros Estados. Com a decisão, porém, de providenciar um jatinho, a conclusão, agora, ficou cristalina: sua única intenção era conceder vantagens aos empresários do setor aéreo.

Chama a atenção, ainda, a notícia de que o custo por viagem da aeronave a ser arrendada pelo governo acreano será de 18 mil reais. Ocorre que o ex-governador *Paulo Câmara, de Minas Gerais, desfalcava o erário em 100 mil reais com cada deslocamento que fazia à capital federal a bordo do jato estatal. Cá com os meus botões, concluí que a imprensa local comeu mosca ao replicar a edulcorada versão oficial que subfaturou o preço da mordomia de vossa excelência.

Pra encerrar, o sucessor de Paulo Câmara no governo de Minas, Romeu Zema, decidiu colocar à venda o jatinho – ao preço de R$ 2,2 milhões.

Aqui, como não há como vender o pouco que nos restou, eles se encarregam de entregar as sobras aos vizinhos.

*Archibaldo Antunes é jornalista

*O autor se desculpa ao citar, erroneamente, Paulo Câmara como ex-governador de Minas Gerais. Na verdade, Câmara é o atual governador de Pernambuco. Aproveita ainda para agradecer a gentileza do leitor Carlos Gomes pela correção.