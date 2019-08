Família procura por homem que desapareceu em Rio Branco

O motorista de aplicativo Alberto Silva, que foi encontrado morto após desaparecer ao atender um chamado de corrida, foi sepultado na tarde deste domingo, 4, em Rio Branco. O enterro ocorrido no cemitério Morada da Paz foi marcado por forte emoção da família, principalmente da mãe do motorista.

Durante o percurso até o cemitério, dezenas de colegas de profissão seguiram o carro que levava o corpo de Alberto em meio a um “buzinaço”, como forma de protestar por segurança. Num vídeo publicado por amigos nas redes sociais, a mãe da vítima lamenta a perda de Alberto e chora copiosamente por não poder seguir vivendo ao lado do filho.

O corpo de Alberto foi localizado no quilômetro 12 do Ramal do Mutum, zona rural da capital acreana. A vítima estava com as mãos amarradas e sem as vestimentas. A polícia acredita num possível latrocínio, já que o veículo não foi encontrado com o corpo. Alberto foi encontrado com um disparo de arma de fogo na cabeça.