Em visita ao PS, Gladson diz que pacientes já serão transferidos para novo prédio na segunda

O governador Gladson Cameli esteve na manhã deste domingo, 4, acompanhando os últimos preparativos para inauguração da ala verticalizada do Pronto Socorro de Rio Branco. A expectativa do chefe do Chefe do Executivo é que os pacientes já sejam transferidos para as novas instalações já nesta segunda-feira, 5, um dia antes da entrega da obra que será no dia 6 de agosto.

“A previsão é de transferirmos os pacientes para o quinto e quarto andar do prédio e assinar a ordem de serviço da segunda etapa que deve custar mais R$ 10 milhões em convênio com o MInistério da Saúde e recursos próprios do Estado”, enfatizou.

Seguindo orientação do Ministério Público, que apontou uma série de falhas estruturais, Cameli destacou que um força tarefa está trabalhando neste final de semana para reparar e deixar o Hospital dentro das normas. “Todos os problemas que ainda tem, que o MP mencionou, para passarmos toda a segurança e que possamos ter uma inauguração tranquila, obedecendo todas as exigências das leis de acessibilidade”, explicou.

Ao ac24horas, o governador confirmou a saída do médico cardiologista Welber de Lima da direção do Pronto-Socorro e a nomeação do enfermeiro Areski Peniche. “Essa é uma das novas mudanças que estamos propondo”, frisou.