1° Feira da Construção Civil tenta aquecer setor em baixa em CZS

A I Feira da Construção Civil de Cruzeiro do Sul que conta com Festival do Hambúrguer Caseiro e música ao vivo realizada desde sexta-feira, 3, até a noite deste domingo,4, é uma tentativa da Associação Comercial, Sebrae e prefeitura, de aquecer o setor, que sem grandes obras públicas, está em baixa.

O Festival é realizado no Residencial Green Ville, onde 35 empresas do ramo da construção civil, imobiliárias, cerâmica, movelaria, cerâmicas, escritórios de arquitetura e engenharia, lojas de móveis e decoração, expõeM produtos e oferecem serviços.

Instituições financeiras como a Caixa econômica Federal e Sicredi estão no evento para fomentar os negócios no local, onde há Internet gratuita disponível.

O presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Luís Antônio Cunha , cita que o Festival une fornecedores e consumidores na tentativa de aquecer o setor que mais gera emprego na cidade, mas está em baixa. “Queremos incentivar o mercado local das construções e reformas domésticas no momento em que não tem nenhuma obra grande do setor público acontecendo”.

Ainda não há divulgação quanto ao volume de negócios no Festival da Construção Civil e das vendas no Festival do Hambúrguer Caseiro.