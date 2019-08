Princípio de incêndio atinge a Arena de Esportes Radicais no Quixadá, em Rio Branco

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), esteve nesta sexta-feira (2) no Parque de Exposições de Rio Branco para prestigiar a maior feira de agronegócios e entretenimento do Estado, a Expoacre 2019.

Na oportunidade, o deputado conversou com os empresários e aproveitou para reafirmar o compromisso do Poder Legislativo e o Executivo.

“Aproveitei para reafirmar meu compromisso com o governador Gladson Cameli, estamos empenhados para garantir o desenvolvimento do Estado. A parceria entre o executivo e o legislativo nunca esteve tão sólida e consistente como agora. Nós seguiremos trabalhando juntos pelo crescimento do Acre e pelo bem-estar das famílias acreanas”, afirmou.

O deputado também destacou a importância da feira para o Acre. “Essa feira tem grande importância para a cidade. O desenvolvimento econômico que ela traz para o estado é incrível. Sem falar na geração de emprego e renda que há nesse período. Um evento importante que movimenta a nossa capital, tenho certeza que bons negócios serão fechados aqui”, destacou.

Nicolau Júnior parabenizou ainda o governador Gladson Cameli pelo sucesso da Expoacre 2019. “Conversei com os expositores e eles se mostraram bastante satisfeitos com a estrutura e com a organização do evento, o governador está de parabéns”, enfatizou.