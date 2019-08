Prefeitura de Sena Madureira realiza abertura do Campeonato Municipal de Futsal

Na próxima terça-feira, 6, Xapuri receberá mais uma vez os serviços do Projeto Cidadão. Idealizada pelo Poder Judiciário Acreano, a atividade é voltada à população mais necessitada, disponibilizando o direito à documentação básica, como também o acesso rápido e gratuito aos serviços públicos fundamentais. Desde a sua criação, em 1995, a ação já realizou mais de 1 milhão de atendimentos no Acre.

Entre os destaques da ação cívica, está o casamento coletivo, que proporciona aos casais mais carentes o acesso à formalização da união sem o pagamento das custas cartorárias. No entanto, as inscrições feitas até a última sexta-feira, 2, estão muito abaixo do número de casamentos realizados na última edição do evento na cidade, quando mais de 100 casais efetivaram o matrimônio. De acordo com a Serventia Extrajudicial da Comarca de Xapuri, parceira do Tribunal de Justiça na realização, menos de 40 casais haviam procurado o serviço até aquela data. Por conta dessa baixa procura a coordenação do Projeto Cidadão já havia prorrogado o prazo de inscrições do dia 26 de julho para 5 de agosto, véspera da realização dos casamentos.

Os noivos que estão deixando para a última hora devem comparecer à Serventia Extrajudicial da Comarca de Xapuri, situada na Rua Coronel Brandão, nº 336, Centro, das 8h às 16h da próxima segunda-feira, 5, com os documentos exigidos para a habilitação. As atividades do Projeto Cidadão ocorrem a partir das 8 horas da manhã do dia 6, terça-feira, e o casamento coletivo está marcado para às 16 horas.