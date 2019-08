PDT quer espaço no governo!

A Executiva Estadual, parlamentares, suplentes e lideranças do Partido Democrático Trabalhista (PDT) estão pressionando o deputado Luís Tchê para, se for o caso, até pata deixar a liderança do governo. O Partido ainda não se viu na fotografia da atual configuração dos secretários do Estado e exigem que Tchê, como líder, equacione o problema. Dois são os motivos: Tchê tem se revelado um excelente líder na defesa do governo, o PDT precisa de espaço para ter condições de (ao menos) formar uma boa chapa de vereadores na capital ancorada no poder como fazem o Progressista, PSDB, MDB, PDS e Democratas.

A questão é que na partilha do poder em janeiro e fevereiro o PDT ficou de fora porque estava do outro lado do rio. O vice de Marcus Alexandre, por exemplo, foi o delegado Emílson Farias, ex-secretário de Segurança do governo passado. Porém, com o andar da carruagem o deputado Luís Tchê fez a composição com o governo como parlamentar da base, mas não o PDT em si, sendo contemplado com a Agência de Negócios do Acre (Anac). Agora, exercendo a liderança, os filiados do Partido exigem uma maior fatia do bolo do governo de Gladson Cameli. Tchê tenta junto ao governador e ao Gabinete Civil resolver a crise interna do seu partido.

Cá entre nós, pela defesa que o deputado Luís Tchê faz do governo, principalmente da contratação do jatinho com tese do: “virando a página”, o PDT merecia duas secretarias ou mais como prêmio. Até três se fosse o caso!

. O governador Gladson Cameli (Progressista) está entre a cruz e a espada em relação ao MDB na sua gestão…

. “Ferrado e mal pago”!

. Que é isso Maria Rosa, boca suja!? Torpe!

. “É mermo, enquanto o MDB tem Secretarias de peso como a SGA, o Planejamento, o Depasa e cargos espalhados em outras áreas do governo manando nas tetas, o deputado Roberto Duarte sangra o governador Gladson Cameli na Assembleia Legislativa…”

. É uma boa avaliação, mas mude sua linguagem, viu! É muito feio uma mulher falar palavrão…

. “E homem não é fei não, né”?!

. Sai daqui Maria Rosa, vai limpar a merda do totó que ele fez na garagem sua intrometida!

. Voltando ao estrago que o MDB faz no governo o deputado federal Flaviano Melo comentou que Roberto Duarte poderia ser o candidato a prefeito do governador Gladson Cameli em Rio Branco.

. Como diz o Neto, ex-jogador, comentarista da Band:

. “Ô meu, tá de brincadeira”!

. Só se o governador Gladson fosse masoquista!

. O deputado José Bestene está fazendo Gladson perceber a importância de o Progressista ter candidato a prefeito de Rio Branco.

. Em outros municípios do interior do Acre também.

. Porém, como vai ficar o governo nas eleições do ano que vem só Deus sabe, vai ser uma Torre de Babel cada uma falando uma linguagem diferente pedindo votos para seus candidatos.

. Nas rodas de conversa política a pauta é uma só: O PT não volta tão cedo para ocupar o Palácio Rio Branco.

. Vai levar um tempo para as feridas serem curadas!

. Faz parte, faz parte!

. Entre os graves do PT cometido no passado está o lançamento de duas candidaturas ao Senado ao mesmo tempo.

. Fez um bom estrago!

. Mas, o Cesário Braga é brasileiro, não desiste nunca!

. Aliás, o Cesário anda muito calado, deve andar aprontando alguma!

. A reeleição do vereador Rodrigo Forneck deverá ser uma das prioridades do PT nas próximas eleições.

. “Eu vou votar é nele”!

. Votar nele como, Maria Rosa? Se tu odeias do PT? O Rodrigo é desses petistas ranheta?!

. “Porque nós tamo revoltados com o Bolsonaro, pensamos uma coisa e era outra…”

. Nós quem…?

. “Nós, trabalhador, nossos direitos”!

. Vai pro culto dos revoltados na Universal, tem gente chamando no portão vai quer quem é!

. A Maria Rosa, está hoje de pá virada!

. Friagem seca chegando, esse verão ode arder em chamas!

. Um bom sábado!