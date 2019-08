Nome do MDB para a Prefeitura de Rio Branco

O deputado Roberto Duarte (MDB), foto, que tem tido uma atuação incisiva nos debates da Assembléia Legislativa, não só na tribuna, mas também se destaca na apresentação de projetos, deverá ser mesmo o nome que disputará a prefeitura da capital pelos emedebistas. A sua candidatura deverá flutuar como alternativa: não terá o apoio do campo do governo, por ser um crítico contundente da gestão do governador Gladson Cameli. E nem do PT e do PCdoB, que apoiarão outra candidatura. E também porque dentro do MDB não há outra opção com tanta densidade eleitoral, tendo ele sido o mais votado em Rio Branco. Em conversa passada com o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, este ressaltou ao BLOG do CRICA que, não há hipótese do MDB não ter uma candidatura própria à PMRB. Acha que um partido grande como o MDB, não pode ficar a reboque de partidos com menor expressão política.

NENHUM AMACIAMENTO

Não esperem do deputado Roberto Duarte (MDB) nenhum amaciamento na ALEAC em relação ao governo. Como sabe que não será o candidato do governador, terá que marcar o seu campo político próprio para disputar a PMRB. E tem o aval do MDB para manter a posição.

DUAS COISAS DISTINTAS

A eleição municipal é completamente distinta da eleição estadual. Quem votou no Gladson Cameli votou nele por simpatia, porque queria tirar o PT do poder ou outro motivo, mas não necessariamente, vai votar no candidato que vir a lançar para a prefeitura no próximo ano.

NÃO HÁ OUTRO CAMINHO

Politicamente, não há como o governador Gladson embarcar em uma das candidaturas postas até aqui pelo MDB e PSDB, que estiveram no seu campo na última eleição. No caso do PSDB deixará o vice-governador Major Rocha fortalecido se ganhar a PMRB. E, e no caso do MDB, se o candidato do partido ganhar a prefeitura, também fortalecerá um aliado em termos.

PREPARAR UM NOME

Acredito que a lua de mel da população com o Gladson Cameli ainda deverá durar um bom tempo, ao não ser que faça uma grande trapalhada. Mas, isso não significa dizer que se pôr um poste para ser candidato a prefeito vai eleger. O voto majoritário será sempre pessoal.

TERCEIRA QUEIMAÇÃO

O professor Marcelo Siqueira é o quadro mais preparado do PT, em Cruzeiro o Sul. Mas tem sido colocado em algumas geladas que o desgastaram. O lançaram a vice-prefeito e depois a deputado estadual e não lhe deram suporte na estrutura de campanha. Falam agora no seu nome para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Seria a terceira queimação. Ficará a pão e água.

NÃO ESTAMOS NUMA MONARQUIA

O fato de alguém ter votado no Cameli para governador não tem que por isso bater palmas para tudo o que o que faz, pois, isso fica para a sua tropa de bajuladores. Alguns integrantes do seu governo têm de entender que estamos numa democracia e não numa monarquia.

PÁGINA VIRADA

“O motivo do rompimento com o governador Gladson Cameli já é do conhecimento de todos. Isso é página virada para mim. Estou empenhada em coisas mais relevantes para o Estado, como por exemplo, a busca por recursos para melhoria de ramais”. Da deputada federal Mara Rocha (PSDB) ontem ao BLOG DO CRICA. Não fala no assunto, mais o rompimento persiste.

SAÚDE NA UTI

A deputada federal Mara Rocha (PSDB) considera o nada eficiente atendimento na área de Saúde, hoje, o principal problema do Estado, no que acha que o governador deveria se debruçar. Diz que não cobra solução plena para o pouco tempo de gestão, mas melhoraria.

QUE COISA!

Em visita ontem à EXPOACRE, fui parado por um grupo de empresários, com uma pergunta básica: “o secretário Thiago Caetano é o protetor da Murano”? Fui bem pragmático ao responder: “um secretário cumpre ordens, a resposta está no andar de cima do governo”.

DESGASTE QUE SE ACENTUA

Quem conhece os trâmites do poder sabe que um secretário cumpre ordens superiores. O fato de colocarem o Thiago Caetano na fritura é que essas “caronas” estão ocorrendo notadamente na SEINFRA, secretaria que comanda. Anotem: isso ainda será um calo político ao governo.

PARA ENTENDER

Para o leitor do BLOG do CRICA, entender: a Murano é uma empresa de construção de fora que já abiscoitou obras de mais de 50 milhões de reais, sem participar de uma licitação, só pegando carona em licitações de outros Estados. E causou uma revolta no empresariado local.

VAI ACABAR NO MP

E pelo que escutei de deputados da oposição esta semana, há um movimento para que se faça uma denúncia ao MP para saber por que tantas “caronas” à empresa Murano. “Carona” em licitações já realizadas é um instrumento legal, usado como exceção, mas no caso da Murano virou regra geral. Por qual razão, tanto privilégio à Murano, é o que a oposição quer saber.

OUTRO LADO DA MOEDA

Fiz um comentário no início da EXPOACRE que de atrativo só tinha visto a Furiosa – Banda de Música da PM. Mas, quero falar do outro lado da moeda: está mil vezes mais organizada que a anterior e houve um aumento na área de prestação de serviços. Ponto para a secretária Eliane Sinhasique, que pegou este pião na unha. Tem sido a melhor EXPOACRE para os restaurantes.

TAMBÉM PARA OUTROS SETORES

E também para os que atuam em outros setores comerciais. A liberação de parte do 13º que o governo do PT deu calote, metade do 13º desta gestão e o pagamento de julho, colaboraram.

PERGUNTA DO LEITOR

Leitor do BLOG DO CRICA mandou uma pergunta para a prefeita Socorro Neri: a Cidade do Povo tem duas entradas. A prefeitura apareceu por lá faz bom tempo tapou os buracos com barro e não mais voltou. Vai ficar assim? O espaço fica aberto para resposta à indagação.

NOME DEFINIDO

Com o aval do diretório municipal e da presidente do PROGRESSISTA, senadora Mailza Gomes, já foi escolhido o nome que, no próximo ano disputará a prefeitura de Mâncio Lima pelo partido: Wilsilene Siqueira. Na última eleição municipal, ela obteve 42% dos votos válidos.

NÃO HÁ IMPEDITIVO

A condenação em primeira instância do prefeito Ilderlei Cordeiro cassando o seu mandato, não inviabiliza uma candidatura sua à reeleição. Além de ter direito a uma série de recursos em outras instâncias superiores, ainda existe a real possibilidade de absolvição. O resto é factóide.

ESTADO NÃO PODE SER TUTOR RELIGIOSO

Andei acompanhando alguns debates sobre não ter “Noite Gospel,” na EXPOCRE. Quem teria de promover seria algum empresário interessado. O Estado é laico. Ou teria que ter noites do evangélico, do católico, do espírita, do umbandista e etc, patrocinadas pelo governo.

ESTADO FORA

E os shows de cantores na EXPOACRE têm mesmo que serem terceirizados e ficarem ao cargo da iniciativa privada; o Estado tem coisas mais importantes para resolver, como por exemplo, essa questão da violência que assusta todos os acreanos e o atendimento a desejar na Saúde.

ONDE COMPRAM TANTOS CELULARES?

Só há o roubo de celular por ter quem compre. Aliás, nada se rouba mais na capital do que aparelho de celular e, até o momento, não se desmanchou este ninho de receptadores? O secretário de Segurança, Paulo César, com resposta.

QUEREM ESPERAR O QUÊ?

Não sei qual a razão de tanta admiração e condenação aos ataques que a oposição e até os deputados que não e elegeram pela oposição fazem ao governo. Não foram eleitos para ficarem calado ou bater palmas, dizer amém e sim senhor, mas para fiscalizar os atos do governo. Se acostumem que o jogo é este.

DESTES DEVE FUGIR

Se existe um grupo do qual um governador tem de se afastar é o dos bajuladores, porque estes vêm o azul até na cor negra. E dos que o criticam que deve tirar os ensinamentos. É até ingenuidade se esperar um deputado que foi eleito pela oposição não fazer oposição.

NEGATIVO E POSITIVO

Não se pode dar o errado como certo. E nem deixar de reconhecer os acertos. No caso do jatinho foi sim uma trapalhada. Mas, nesta questão da conclusão da obra do Pronto Socorro, abandonado há décadas pelos governos petistas, não há como não elogiar o governador.

BASEADA NESTE DIAPASÃO

O BLOG DO CRICA ficará sempre neste diapasão, de não maquiar nenhum ato do governo.

TRABALHO PORCO

O trabalho porco feito pelo DEPASA – não importa que foi no último desastrado governo – na rua principal do Jardim Tropical está escancarado como uma vergonha. Trocaram asfalto por barro e não voltaram mais lá. Eu vou continuar cobrando da gestão atual do DEPASA.

PARA FECHAR A COLUNA

E para fechar a coluna, uma frase: “As palavras verdadeiras não são agradáveis e as agradáveis não são verdadeiras”. Lao-Tsé, chinês (604-531 a.C. E um bom sábado.