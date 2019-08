Membro de facção é morto com tiro no peito após trocar tiro com a polícia na Sapolândia

Casa inteligente. Impressora 3D. Simulador de empilhadeira. Software para controle automático de produtividade. Divulgação de cursos e serviços oferecidos pela Escola SENAI Cel. Auton Furtado e Instituto SENAI de Tecnologia (IST). No Espaço Indústria do Sistema FIEAC, o SENAI tem chamado atenção dos visitantes com inovações tecnológicas de encher os olhos tanto do público adulto, como do infantil.

Aos 7 anos e já determinado a ser cientista, o pequeno João Pedro Lima se encantou com a mostra da instituição. “Ele é louco por tecnologia”, enfatizou o pai, Dirceu Lima, que é professor do IFAC na área de tecnologia. “A exposição do SENAI está sendo uma maravilha para ele”, elogiou.