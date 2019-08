Mega-Sena, concurso 2.175: ninguém acerta as dezenas e prêmio acumula em R$ 32 milhões

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, iniciou na noite dessa sexta-feira, dia 2, os jogos referentes à abertura do Campeonato Municipal de Futsal 2019. O município já é conhecido como a “capital do futsal”, por revelar importantes craques do esporte ao Estado do Acre.

A noite foi animada e contou com a participação massiva do público, que animou os atletas diretamente das arquibancadas. O vice-prefeito Gilberto Lira representou o prefeito Mazinho Serafim na solenidade de abertura dos jogos. Para ele, um momento de extrema felicidade ao proporcionar um campeonato dessa magnitude.

“Estamos reunindo a juventude para a prática esportiva e tirar dela o risco social. Agradeço ao Mazinho por ter nos dado toda a estrutura para que esse evento pudesse ser concretizado”, pontuou Lira.

O campeonato é apenas um dos diversos que são proporcionados pela prefeitura do município. Gilberto Lira também agradeceu o apoio de todas as secretarias municipais para a realização dos jogos. O evento também é uma maneira de fomentar a economia de Sena.

“Aquece nossa economia, pois há a compra de vestuários dos atletas e ainda a venda de alimentos por parte de pequenos e microempreendedores na quadra. E nossa intenção é que essa economia só cresça”, destacou o vice-prefeito.

Este ano, a prefeitura incluiu dois times da Zona Rural de Sena Madureira na competição (Escola do 23 e Joaquim de Matos), um diferencial, tendo em vista que também são observados atletas e seleções de alto nível no interior do município e com grandes possibilidades de integrarem a seleção de Sena Madureira.

De acordo com o secretário Ecinairo Carvalho, da pasta de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, são 18 equipes disputando um título importante para o futebol local.

“Trata-se de mais uma etapa de um evento esportivo em que a prefeitura oferece toda a estrutura necessária para a realização do campeonato. Temos boas equipes e tradicionais, como São Felipe, Atlético Sena, do Bosque e novos times que também se destacam”, disse Carvalho.

Para o atleta Estéfesson Chaves, é muito importante o incentivo ao esporte dado pelo município. “A prefeitura está de parabéns. Espero fazer uma boa competição com minha equipe e só temos a agradecer por mais este evento”, falou Chaves, que é goleiro do time São Felipe.

Os vencedores serão premiados com troféu, medalhas e uma quantia em dinheiro – esta ainda a ser estimada.

Confira os resultados da primeira rodada:

SÃO FELIPE 12 X 3 VILLA SENA

DIRETORIA 2 X 2 REAL VITÓRIA

BOSQUE 8 X 0 PENAPOLENSE