Ida e volta: voos do Acre para para Manaus por R$ 419, Brasília por R$ 518 e São Paulo por R$ 700

O presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, que está trocando o PR pelo PSDB, abriu o segundo período legislativo do ano nesta quarta-feira, 1º, com cobranças a Ilderlei Cordeiro e Gladson Cameli.

Ele, que é morador da zona rural, elevou o tom ao cobrar mais agilidade nos trabalhos de recuperação dos ramais, executado pelo governo por meio do Deracre e Seinfra. Segundo ele, “o serviço é muito lento e com qualidade abaixo do que todos esperavam do governo do Estado. E não vejo nenhum deputado estadual fazendo fiscalização, nem os da nossa região”, cita.

Com relação à parte urbana, o presidente da Câmara, diz que a população reclama da falta de estrutura nos bairros e dos buracos espalhados pela cidade. “Os carros apresentam problemas de suspensão por causa dos buracos. Esperamos que, com a liberação dos recursos do empréstimo de R$ 15 milhões que a prefeitura contrai junto à Caixa Econômica Federal, para asfaltamento de ruas, Cruzeiro do Sul, viva dias melhores”.

Quanto à possibilidade de assumir a prefeitura de Cruzeiro do Sul, caso a justiça eleitoral decida pelo afastamento de Ilderlei Cordeiro e do vice Zequinha (que estão com os diplomas cassados), Clodoaldo afirma que este não é o objetivo dele. “Eu ficaria três meses e haveria nova eleição, o que atrapalharia a execução de vários serviços e não seria bom pra cidade e para os munícipes”.

Clodoaldo poderá chegar à prefeitura de Cruzeiro do Sul, de outra forma: seria o candidato a prefeito pelo PSDB com apoio do vice-governador Major Rocha, que é o responsável pela ida dele para o ninho tucano. “Estamos conversando sobre várias possibilidades, mas essas decisões vão ficar para o próximo ano. Agora é hora de trabalhar e focar no povo”.