Câmara de Brasiléia vai promover debate público sobre segurança na região de fronteira

No retorno do recesso parlamentar, ocorrido na última quinta-feira, 1, a Câmara Municipal de Brasiléia aprovou requerimento de autoria do vereador Mário Jorge Fiescal, do MDB, para a realização de uma audiência pública com o intuito de discutir a situação de insegurança na fronteira. O pedido do parlamentar foi motivado por reivindicações da população em razão do crescimento da violência na região de fronteira nos últimos meses, com a ocorrência de diversos crimes, entre os quais roubos seguidos de morte na zona rural de Brasiléia e Epitaciolândia.

No dia 14 de julho passado, o colono Raimundo Nonato Pessoa, de 55 anos, o Mundico, foi vítima de latrocínio dentro de sua propriedade, localizada na BR-317 sentido a Assis Brasil. Na mesma data, a polícia registrou o desaparecimento do mototaxista boliviano com naturalidade brasileira, Pablo Costa Progênio, de 35 anos, cujo corpo em decomposição foi encontrado dias depois na zona rural de Epitaciolândia. Segundo foi apurado pela polícia, ele foi morto por um caseiro após atender ao chamado de uma corrida para a propriedade onde o acusado trabalhava.

Antes de formalização do requerimento os vereadores de Brasiléia se reuniram também com a população para ouvir as sugestões e definir os detalhes do encontro que ficou marcado para o próximo dia 23 de agosto no centro cultural Sebastião Dantas. Serão convidadas para a audiência autoridades políticas em geral, representantes da área de Segurança Pública federal e estadual, além da população dos municípios da região. Um dos principais temas da audiência será a situação de insegurança gerada pela abertura da fronteira acreana com os países vizinhos.