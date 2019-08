Artistas plásticos encantam com pinturas ao vivo na Expoacre

O Bar do Vaz entrevistou nesta sexta-feira, 2 o locutor de rodeio Waltinho dos Santos. Narrador de rodeio de nome nacionalmente conhecido ele participa das atividades do rodeio da Feira Agropecuária, a Expoacre deste ano, em Rio Branco, que tem abertura na noite desta sexta.

Com quase 30 anos de carreira, ele contou ao ac24horas um pouco da profissão, da vida acompanhando os rodeios pelo Brasil e do trabalho de locutor, conhecido como a ‘alma do rodeio’. “Além de apresentar quem é o peão, damos vida ao evento. Criamos o ambiente, fazemos com que as pessoas se sintam envolvidas nessa fantasia que é o rodeio”, diz Waltinho.

Veja mais dessa entrevista: