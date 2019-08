Amigos divulgam empresa que entrega frutas e verduras a domicílio na ExpoAcre

Dois amigos criaram a startup Colónus – empresa recém-criada ainda em fase de desenvolvimento com base tecnológica, que entrega frutas e verduras diretamente das feirinhas até a casa do cliente. Eles aproveitaram a maior Feira de Agronegócio do estado para divulgarem a nova opção aos rio-branquenses.

Até a noite dessa sexta-feira, 2, eles já haviam conversado com mais de 100 pessoas em três dias que estiveram na Expoacre. Para eles, uma oportunidade de mostrar que aqui também existe esse tipo de serviço. “O cliente encomenda uma sexta com gente, com todos os produtos que ele deseja, fazemos a compra das frutas e verduras entregamos na residência dela”, explica um dos fundadores, Oseias Nobre, que teve a ideia ao lado de Rodrigo Garcia.

De acordo com os empreendedores, o intuito da startup é dar comodidade aos clientes, que às vezes até gostariam de ir a uma feirinha de bairro, mas não tem tempo. “Surgimos para isso, levar praticidade e alimentação saudável para as pessoas. Sempre compramos os melhores produtos”, explica Nobre.

Os dias de exposição na Expoacre tem sido produtivos. “as pessoas ainda ficam impressionadas com esse serviço aqui. Ainda estamos desenvolvendo um aplicativo para facilitar a relação com os clientes, por isso no momento estamos entregando nosso contato de whatsapp para marcar os pedidos”.

Quem se interessar em contratar o serviço, basta entrar em contato pelo (68) 99986-9252. As entregas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h e sábado e domingo das 7h às 10h.