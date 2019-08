SENAI na Expoacre 2019: educação profissional aliada às inovações tecnológicas

Do que me lembro, a última vez que fui a um show na Expoacre foi do Victor e Léo. Também estive no show da Ivete Sangalo (faz tempo), Fernandinho, Thalles e do padre Fábio de Melo. Particularmente não gosto de lugares muito cheio de gente. Cada um tem um jeito de ser. Este é o meu.

Pois bem.

Depois do show de Jorge e Matheus neste domingo, 28, a grande expectativa agora é pelo show de Marília Mendonça nesta quarta-feira,31. E tem o Rodeio, esse sim o evento mais esperado da festa.

Mas Expoacre não é só show. Vai muito além. Tem negócios, tem muita gente trabalhando e muita gente se divertindo. De preferência sem gastar muito, claro.

É bonito de ver a movimentação da galera. Como não sou fã de multidão, olho tudo pelas redes sociais. Parque para mim só nos horários alternativos. Observando de longe o que vejo é muita gente bonita circulando por todos os lados. Muitos a caráter, outro nem tanto.

Inegável, porém, a elegância das pessoas. Cada um na sua vibe. Cada um no seu estilo e nas suas condições. O importante é ser feliz!

Equipe do Mission Adventures, uma estratégia de missões a curto prazo, fez intervenção teatral no último sábado no Parques de Exposições e chamou a atenção dos presentes pela qualidade do seu Teatro

Reflexo

Olhando as imagens que o ac24horas publicou, é nítida a ausência de público no Show de Jorge e Matheus ontem na Expoacre. O motivo vai muito além dos problemas com cerveja quente e tratamento a jornalistas. É falta de dinheiro no mercado.

Boletos pagos

O governo fez sua parte e pagou o servidor com antecedência. Este, por sua vez, teve a prudência de usar o dinheiro para pagar os boletos. Coerência é isso. Diversão faz parte da vida, mas primeiro paguemos os boletos. Porque uma pessoa feliz é uma pessoa com todos os boletos pagos.

Beleza

E vamos combinar que a Expoacre deste ano está cheia de coisas boas para se ver de graça. Vale a pena, por exemplo, conferir de perto os stands com produtos regionais e o trabalho das secretarias em prol do desenvolvimento regional, além da área de robótica do Sebrae e o artesanato. Ah, e claro, as comidas, né?

Mirla Miranda e Jocely Abreu, mulheres da comunicação que espalham beleza e simpatia por onde passam

Guaraná

Já aviso que isso aqui não é nota paga, mas é impossível não ficar feliz de ver uma empresa genuinamente acreana e de altíssima qualidade fazendo sucesso na Expoacre. Estou falando do Guaraná Cruzeirense.

Já fiz muito escambo de Cruzeirense pra Rio Branco antes de termos a distribuição por aqui. E fico feliz de ver que agora ele está disponível para todos.

Primeira-dama Ana Paula Cameli está recebendo várias amigas que moram fora do Estado na Expoacre 2019. Uma delas é Virginia Caiado, que veio de Brasília especialmente para a festa

Vou lá

Um dos espaços que quero muito conhecer na Expoacre é o stand do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), antigo Instituto Dom Moacyr, que tem oficinas diárias para a comunidade. Pelo que tenho visto nas redes sociais do Instituto, é trabalho de excelência que vale a pena ser prestigiado.

O mais feliz

Ninguém pode negar que é genuína a alegria do governador Gladson Cameli nos eventos da Expoacre. Não esconde de ninguém a felicidade de estar dando nova cara à feira, com mais investimentos no agronegócio, parceria com os Estados vizinhos e produtos locais. Isso sem contar a diversão. E, minha gente, o homem sabe se divertir numa cavalgada!

Hora de dar tchau

Por hoje é isso. Amanhã voltaremos com a programação normal. Ou não. Porque a semana vai ser só de Expoacre, embora nem só de Expoacre viva o cidadão.