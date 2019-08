PSDB e Progressista em pé de guerra!

Uma acirrada disputa entre o PSDB, do vice-governador major Rocha e sua irmão Mara Rocha, com o Progressista do deputado estadual José Bestene pode estar por trás da ameaça de queda de secretários do governo. Os dois grupos se engalfinham no poder com vistas às eleições de 2020 e 2022, quando o governador Gladson Cameli , que é Progressista, disputará a reeleição ou o Senado.

A briga entre as lideranças do PSDB e Progressista já se tornou pública. O secretário Paulo Wadt é apenas o pivô da discórdia. A deputada Mara não aceita se quer conversar ou cumprimentar mais o governador. O vice Rocha, e Luziel, chegaram a trocar farpas publicamente envolvendo o nome de Minoru Kinpara, que está indo para o ninho tucano. Na Assembleia Legislativa os deputados dos dois partidos também nãos e unem.

Segundo uma fonte da Aleac, o 1º secretário da Mesa Diretora, deputado Luís Gonzaga (PSDB) se uniu ao presidente da Casa, Nicolau Júnior, para impedir a ascensão de Bestene, que quer ocupar o cargo de presidente do Poder derrubando Nicolau, que também é Progressista, mas não comunga com o grupo de Bestene.

. O PSDB já tem seu nome para prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara?

. O Progressista busca um a qualquer preço para poder enfrentar o poderio de fogo dos tucanos.

. Aliás, os tucanos estão muito mais avançados, o PSD do senador Sérgio Petecão poderá indicar Mafisa Petecão para compor a chapa com Minoru Kinpara.

. O Progressista tem problemas internos: um rema para frente e outro rema para trás em relação a disputa na capital que é o que mais interessa.

. Quanto aos demais partidos que compõem o governo deverão atuar em papéis secundários no processo eleitoral.

. Não se organizam a tempo de sentar na mesa para jogar!

. O PDT, por exemplo, vai lançar um candidato a prefeito para poder negociar.

. A maneira dele, o governador acabou explicando a questão da contratação do avião para atender necessidades do governo.

. Para ele, como diz o Tchê, é página virada!

. No debate da Assembleia, o líder do governo reclamou de “bolas nas costas” de aliados que, como tenho dito, tem latifúndio no governo.

. A teoria do caos diz que o farfalhar das asas de uma borboleta aqui pode causar uma tempestade no Japão.

. Serve para as palavras também!

. Uma palavra errada pode causar uma guerra em qualquer lugar do mundo!

. Avisem ao Bolsonaro!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) precisa colocar as boas ações da prefeitura a sua imagem!

. Encontrei o ex-vereador Cabide ontem no Centro da cidade feliz da vida, correndo atrás da aposentadoria.

. O Montana Jack quer ocupar a vaga dele na Câmara!

. Pelas contas que ele mesmo fez, já está na casa dos cinco mil votos!

. O problema é que voto quebra mais do que arroz de terceira!

. Por hoje é só!

. Bom dia!