PRF desenvolve campanha na Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

Organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e pela Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/AC), o tradicional Baile do Rubi, evento que completa sua 12ª edição, ocorrerá no próximo dia 10 de agosto, a partir das 22h, na Maison Borges.

Neste ano o cantor Elias Sarkis, a banda Garotos do Sótão e os melhores DJs do Acre vão animar o Baile com os sucessos mais tocados nas rádios do país. Reserve sua mesa: 68 3216-4021/99985-3258.