Na Expoacre, Gladson afirma que este é o melhor momento para investir no agronegócio

Organizadores e voluntários do Projeto Olhar Diferente lançam a 5ª edição da Campanha “Faça Uma Criança Feliz”. Nesta edição, a novidade fica por conta da “Super Rifa”, que irá sortear mais de 60 prêmios doados pelos parceiros do projeto. Entre os prêmios, um celular Iphone 7. A rifa está sendo comercializada ao preço simbólico de R$ 1,00.

A meta é arrecadar recursos para realização do Dia das Crianças, dia 19 de Outubro, no Clube dos Oficiais. Será um dia inteiro de lazer com aproximadamente 500 crianças de 12 comunidades do bairro Calafate, Favelinha e Cantinho do Zito. A comissão organizadora do evento estima um público aproximado de 900 pessoas/dia, entre crianças, mães, voluntários e colaboradores.

O Dia das Crianças do Projeto Olhar Diferente conta com a participação e voluntariedade de dezenas de pessoas, que formam uma corrente do bem, com objetivo de proporcionar alegria e lazer para dezenas de crianças da periferia de Rio Branco.

Os organizadores da Campanha “Faça Uma Criança Feliz” informa que a intenção é servir as crianças um lanche da manhã, almoço com direito a churrasco, arroz, macaxeira, farofa e refrigerantes e pra encerrar um delicioso lanche da tarde com mini pizza, pipoca, picolés, doces em geral, distribuição de lembrancinhas, entre outras opções.

“Queremos convidar a sociedade acreana a se unir conosco neste projeto. Pedimos a contribuição de todos, pois os custos são altos. Você pode ajudar comprando a rifa, pode contribuir em dinheiro e/ou em mercadorias e aqueles que estão sem condição financeira podem doar seu tempo e seu sorriso alegrando essas crianças. Queremos proporcionar um dia todo de entretenimento e lazer para nossas crianças com apresentação de palhaço, pintura de rosto, brinquedos infláveis, pula-pula e muitos voluntários pra brincar com as crianças”, explica entusiasmada Karoliny Oliveira, idealizadora do Projeto Olhar Diferente.

A organização planeja ainda ofertar para aproximadamente 250 mães palestras educativas com profissionais da saúde. Se una a esta corrente do bem. Seja um voluntário ou ajude na venda das rifas. Para mais informações entre em contato com a Karoliny Oliveira ( 99906 – 7171). Acesse as redes sociais do Projeto Olhar Diferente e confira as ações sociais já realizadas em prol de crianças carentes e famílias de baixa renda na capital.