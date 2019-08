MP do Acre diz que que não sugeriu transferência de médicos para o PS

Tendo em vista a notícia sobre a transferência de médicos da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) para o Pronto Socorro de Rio Branco, o Ministério Público do Acre se manifestou nesta sexta-feira, 2, afirmando que não recomendou à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) a realocação dos profissionais.

O governo irá oficializar no próximo dia 6 de agosto, com a inauguração da obra de verticalização do Pronto Socorro, a transferência de médicos lotados na Fundação para o PS. Especialistas como ortopedistas, anestesiologistas e cirurgiões gerais estão mudando de unidade de saúde. O anúncio da mudança fez com que os pacientes questionassem a situação das consultas na Fundhacre e a realização das cirurgias de pacientes.

A diretora do Serviço de Atendimento Médico Especializado (SAME) Mauriete de Lima Nascimento disse que a forma inesperada e sem as devidas avaliações necessárias das consequências podem acarretar imensos transtornos aos pacientes.

Por isso, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde emitiu uma nota de esclarecimento informando que o órgão “não recomendou o remanejamento dos profissionais, como foi divulgado”.

Disse ainda que, “de qualquer modo, preocupado com a medida tomada pela Sesacre, o MPAC informa que está fazendo o devido monitoramento de eventuais impactos sobre a assistência à saúde da população”.

A secretaria de saúde esclareceu que o remanejamento dos profissionais de ortopedia e anestesia da Fundhacre para o Pronto Socorro não deixarão em prejuízo ao funcionamento da Fundação Hospitalar e que “os profissionais remanejados foram transferidos exclusivamente para o Pronto Socorro e Maternidade Bárbara Heliodora, não tendo sido lotados em nenhuma outra Unidade de Pronto Atendimento”.