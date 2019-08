Ministro da Saúde confirma presença na festa de inauguração do novo Pronto Socorro de Rio Branco

O governador Gladson Cameli (Progressistas) confirmou no início da noite desta sexta-feira, a presença do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na festa de inauguração do novo Pronto Socorro de Rio Branco, marcada para as 17h do próximo dia 6 de agosto, data que marcará os 117 anos da Revolução Acreana.

O novo hospital contará com 119 novos leitos em cinco andares e um heliponto no sexto pavimento com capacidade para receber aeronaves de até 4 toneladas. Iniciada em 2009 a um custo de R$ 20,1 milhões, a obra de verticalização Pronto Socorro sofreu inúmeras interrupções, sobretudo, por erros estruturais graves que tiveram de ser reparados pela atual gestão.

governador aproveitou a oportunidade para que a população prestigie este importante evento. “Esta obra está sendo entregue para o nosso povo e nada mais justo que as pessoas estejam aqui participando desta inauguração junto conosco. Por isso, quero fazer este convite para que a população compareça e nos ajude a construir um Acre cada vez melhor para todos nós”, enfatizou.