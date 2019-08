Expojuruá tem nova data

A Associação Comercial do Vale do Juruá, está organizando a ida de um grupo de empresários de Cruzeiro do Sul até Pucallpa, no Peru. A viagem deve acontecer ainda no mês de agosto.

O grupo vai prospectar negócios viáveis entre às duas cidades, separadas por cerca de 200 km. O presidente da Associação Comercial, Luís Antônio Cunha, diz que é necessário aproveitar esse momento em que as atenções das autoridades se voltam pra ligação entre o Brasil e Peru por meio da rodovia até Pucallpa, passando pelo Juruá.

O traçado da estrada, que é a continuidade da BR-364, já existe e passa há cerca de 5 km da terra indígena Puyanawa em Mâncio Lima, local onde o ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve no dia 27 de junho, junto com os senadores Sérgio Petecão e Márcio Bittar. Ele garantiu apoio do governo federal na obra da rodovia.

“O ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, garantiu apoio à construção definitiva da estrada, bem como o governador Gladson Cameli. Então esse é o momento de nós empresários pensarmos na realização de negócios com material de construção, frutas e verduras peruanas e nossa carne acreana”.

Luís cita a necessidade dos empresários terem todas as informações sobre o estado da estrada e da intenção de os peruanos em abrir a rodovia do lado deles. “Essa ligação aérea regular entre Cruzeiro e Pucallpa já foi tentada e não se viabilizou. Acreditamos que a rodovia é a opção mais adequada, mas queremos saber todos os detalhes para termos a certeza de que é possível concretizarmos negócios com os peruanos, o que será bom pra todos”, conclui.